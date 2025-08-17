Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marlon Solórzano les responde a quienes dicen que ya no suena en redes

Con cifras, el participante de La casa de los famosos Colombia 2025, quiso demostrar lo bien que le sigue yendo en redes pese a las críticas.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Marlon Solórzano de La casa de los famosos Colombia 2025 se defiende, con cifras, de quienes dicen que no está pegado en redes.
Marlon Solórzano se defiende, con cifras, de quienes dicen que no está pegado en redes.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 660 mil seguidores, el reconocido y guapo modelo y deportista colombiano Marlon Solórzano, quien fue uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, aunque no duró mucho; suele publicar todas las fotos y videos que tienen que ver con su vida personal y profesional, incluyendo sus opiniones de algunas de las polémicas que se viven en la farándula colombiana.

¿Por qué es criticado Marlon Solórzano?

Como Marlon fue uno de los primeros eliminados del reality y tiene, según muchos, una personalidad un poco suave, el hombre suele recibir muchas críticas en sus publicaciones, incluyendo que ya no es interesante su contenido en las plataformas digitales.

¿Cómo respondió Marlon Solórzano a las críticas?

Así pues, en la tarde de este domingo 17 de agosto, el hombre decidió responder a quienes insinúan que ya no suena y lo hizo revelando las cifras de su última publicación: una serie de fotos de él en una bañera con espuma y rodeado de rosas, mencionando que es su momento de cuidado personal.

De acuerdo con la imagen que compartió Solórzano, esa publicación ya cuenta con más de 12 millones 223 mil visualizaciones, 1 millón 800 mil interacciones, incluyendo casi tres mil comentarios. En el texto que escribió encima del pantallazo, Marlon explica por qué son tan impresionantes sus cifras, teniendo en cuenta el número de seguidores con el que cuenta.

“Pa’ los que dicen que estoy apagado. No he visto ninguno, con mi número de seguidores, haciendo estos número solo, sin colab” escribió el famoso colombiano, siendo enfático en que, en Facebook, incluso lo siguen menos personas.

Al buscar la publicación, nos damos cuenta de que muchos de los comentarios que recibe no son tan positivos, pero parece que lo que a Marlon le interesa son las interacciones sin importar de qué tipo son.

Recordemos que Marlon fue bastante criticado al iniciar La casa de los famosos Colombia 2025 por su forma de ser y su relación, tal vez apresurada, con Karina García. No obstante, al salir, intentó seguir dando de qué hablar con el reality y hasta se reunió con varios de sus excompañeros.

