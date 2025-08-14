Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yana Karpova mostró el regalo que le dio Marlon Solórzano en medio de rumores de infidelidad

Yana Karpova sorprendió al mostrar en redes el romántico detalle que recibió de Marlon Solórzano en medio de polémica.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yana Karpova mostró el regalo que le dio Marlon Solórzano
Yana Karpova y Marlon Solórzano respondieron ante rumores de infidelidad. (Fotos Canal RCN)

Yana Karpova ha estado en el foco mediático en los últimos días luego que saliera a la luz un rumor que indicaba que su pareja, Marlon Solórzano, le había sido infiel.

¿Cuál fue el regalo que Marlon Solórzano le dio a Yana Karpova en medio de rumores de infidelidad?

La pareja de influenciadores ha sido tema de conversación luego que empezara a tomar fuerza el rumor de la infidelidad del exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

En medio de esta polémica, la cantante de origen ruso sorprendió a sus seguidores en la jornada del 14 de agosto al publicar en sus redes un regalo que le hizo Marlon.

Buenos días mis gatitas, espero que su mañana empiece así de linda como la mía.

Según publicó la influenciadora, el actor le mandó un ramo de rosas de color rosado a su casa. Yana se tomó una foto junto a ellas y le agradeció públicamente a Marlon su detalle.

Gracias amor lindo.

¿Cómo reaccionó Yana Karpova a los rumores de infidelidad de Marlon Solórzano?

Este regalo de Marlon a Yana Karpova no ha pasado por desapercibido en redes sociales en donde muchos se han preguntado si fue un regalo para pedir perdón o para demostrar que las cosas están en bien entre ellos.

Cabe resaltar que, esta polémica surgió cuando a la influenciadora a través de una dinámica de preguntas le expresaron: "Marlon te monta cachos".

Ante esta ola de comentarios y rumores, Yana rompió el silencio en sus redes sociales y dejó claro que ella tenía plena confianza en su pareja.

"¿Ustedes creen que Marlon es un niño? Él ya es un hombre que sabe lo que quiere, lo que tiene y lo que puede perder si se descarrila”

Advierten a Yana Karpova sobre infidelidad de Marlon Solórzano
Yana Karpova habló de supuesta infidelidad de Marlon Solórzano. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Marlon Solórzano ante los rumores de su infidelidad?

Yana Karpova también en sus redes sociales aclaró que Marlon la ha acompañado en el último tiempo en donde ha pasado por momento difíciles en su vida.

“Él ha estado en unos de los momentos más vulnerables de mi vida y me demostró que está firme conmigo".

Ante toda esta polémica, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Marlon Solórzano, no se ha pronunciado de manera oficial, eso sí, no ha dejado de compartir contenido junto a la influenciadora rusa.

