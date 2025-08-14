Marlon Solórzano denunció que conductor atentó contra su vida

Marlon Solórzano preocupó a sus cientos de seguidores al realizar por medio de sus redes sociales una grave denuncia en la que aseguró que un conductor de bus había atentado con su vida en repetidas mientras conducía.

¿Cómo fue el incidente que Marlon Solórzano denunció contra un conductor?

Según comentó Marlon Solórzano por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un conductor de bus atentó contra su vida al intentar sacarlo de la vía en repetidas ocasiones.

Conductor habría atentado contra la vida de Marlon Solórzano. (Foto Canal RCN).

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia mencionó que al parecer este sujeto se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Además, mencionó que pese a sus intentos de evitar enfrentamientos con el hombre, este continuaba acorralándolo sin razón alguna.

"Estuvo cuatro minutos acorralándome y tratando de sacarme de la vía a una velocidad de 50km por hora. Yo intentaba pasarme y me tiraba el carro, o si frenaba, me esperaba"

Marlon Solórzano también mencionó que al parecer el hombre estaría armado debido a que solía poner su mano detrás de su cintura y una mirada desafiante.

Marlon Solórzano pidió ayuda para identificar al conductor que atentó contra su vida

El creador de contenido hizo un llamado para que lo ayudaran a identificar al hombre con el fin de reportarlo ante las autoridades y tomar acciones legales en su contra. Pues aseguró que tiene las suficientes pruebas en video que respaldan su denuncia.

Marlon Solórzano denuncia peligrosa acción de un conductor. (Foto Canal RCN).

"Personas que tengan información de él, o si saben de cargos impuestos a su nombre por favor escribir al privado, porque es un peligro que una persona como él esté conduciendo transporte público"

Pese a lo sucedido, Marlon Solórzano parece haber salido intacto de este preocupante suceso que puso en riesgo su vida mientras conducía. Se desconoce si hasta el momento el creador de contenido a recibido información que lo ayude con este suceso que lo dejó conmocionado y con temor por su seguridad.