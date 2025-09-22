Yeferson Cossio preocupa por su aspecto tras publicar fotografía, así se ve

Uno de los influencers y creadores de contenido que más genera atención en las redes sociales es Yeferson Cossio. Tanto en el aspecto positivo como en el negativo, el antioqueño ha logrado consolidar una comunidad digital que está atenta de todo lo que hace.

¿Por qué Yeferson Cossio causa polémica?

Yeferson ha protagonizado diversas polémicas, aunque una de las que más lo permea es la que tiene que ver con su estilo de vida. A través de distintos videos, el influenciador ha mostrado que tiene una vida de lujos y excesos.

Si bien es cierto que darse cualquier gusto es algo válido, hay una razón por la que tachan al creador de contenido y se debe a que ha llegado a confesar que le gustan las drog4s.

Yeferson Cossio es directo en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Sin escrúpulos y de la manera más directa, el paisa ha comunicado frente a la pantalla de su teléfono celular sus inclinaciones ante sustancias que no son tan beneficiosas para la salud.

Pues bien, resulta que Yeferson Cossio subió una fotografía en la que hizo alusión al tema por el que suelen criticarlo y su aspecto preocupó.

¿Cuál es la foto del aspecto de Yeferson Cossio que preocupó?

Totalmente despeinado y con una mirada seria, Yeferson Cossio subió una fotografía mediante una historia en su perfil de Instagram. Se puede denotar que no utilizó ninguna edición, sino que mostró su realidad.

Sin embargo, más allá del aspecto de la instantánea, le agregó una controversial descripción. Esto porque hizo una invitación.

"Buenos días. Dejen las (emoji de píldora) y tomen yogur", se lee.

Para algunos, el influenciador a veces no mide el impacto que tiene en las redes sociales, pero para otros tan solo es una foto y nada más.

En adición, vale la pena mencionar que antes de la foto el creador de contenido estaba muy feliz porque se encontró con sus mascotas luego de un extenso viaje.

Por su parte, su novia, la influencer Carolina Gómez, compartió una historia en la que se puede ver a Yeferson almorzando.