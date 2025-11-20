Yeferson Cossio le respondió a la mamá de Yina Calderón tras despacharse contra su mamá

El influenciador Yeferson Cossiole respondió a Merly Ome, la mamá de Yina Calderón, luego de despacharse contra la mamá del creador de contenido luego de que la compararan con ella.

¿Qué pasó entre la mamá de Yeferson Cossio y la mamá de Yina Calderón?

El paisa estaba haciendo una transmisión en vivo junto a su mamá y su hermana menor cuando su madre lo sorprendió al confesar que sus fanáticos la estaban comparando con la mamá de Yina Calderón expresando su asombro al respecto.

Esta reacción disgustó a la madre de Yina Calderón, pues se sintió ofendida al respecto y en sus redes sociales se despachó contra la mamá de Yeferson Cossio indicando que ella era más elegante y bonita, sugiriendo que no tenían cómo compararlas.

Tras sus declaraciones, el influenciador decidió pronunciarse y defender a su mamá.

¿Qué le dijo Yeferson Cossio a la mamá de Yina Calderón?

El joven habló del tema en otra transmisión en vivo destacando que él, su familia y ella misma saben que su mamá no es linda, pero aclaró que a ella no le interesa serlo.

"Usted es hermosa, la felicito, pero mi mamá no dijo eso con mala intención, mi mamá no es como yo que tiene el ego tan alto para compararse con los demás. Usted la mujer más hermosa del mundo y mi mamá la más fea, ya se puede calmar y dejar de dedicar tantos videos", expresó.

Indicó que si había reaccionado de tal manera con el objetivo de que él le respondiera también la felicitaba porque lo logró y lo acabó de hacer.

Por ahora, Merly Ome no ha reaccionado a las declaraciones de Yeferson Cossio, por lo que, dicha controversia habría terminado allí.

Por el momento, Yeferson Cossio sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su diverso contenido y trabajando en sus respectivos proyectos, entre ellos poder hacer stream como lo desea, pues ha presentado algunos inconvenientes con la plataforma mostrando su asombro sobre la número tan bajito de personas conectadas en sus transmisiones.