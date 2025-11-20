Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio le respondió a la mamá de Yina Calderón tras despacharse contra su mamá

El influenciador Yeferson Cossio no tardó en defender a su mamá y responderle a la madre de Yina Calderón tras polémica.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeferson Cossio y Merly Ome
Yeferson Cossio le contestó a la mamá de Yina Calderón/Canal RCN/Buen Día, Colombia

El influenciador Yeferson Cossiole respondió a Merly Ome, la mamá de Yina Calderón, luego de despacharse contra la mamá del creador de contenido luego de que la compararan con ella.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre la mamá de Yeferson Cossio y la mamá de Yina Calderón?

El paisa estaba haciendo una transmisión en vivo junto a su mamá y su hermana menor cuando su madre lo sorprendió al confesar que sus fanáticos la estaban comparando con la mamá de Yina Calderón expresando su asombro al respecto.

Pleito entre mamá de Yeferson Cossio y mamá de Yina Calderón

Esta reacción disgustó a la madre de Yina Calderón, pues se sintió ofendida al respecto y en sus redes sociales se despachó contra la mamá de Yeferson Cossio indicando que ella era más elegante y bonita, sugiriendo que no tenían cómo compararlas.

Tras sus declaraciones, el influenciador decidió pronunciarse y defender a su mamá.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Yeferson Cossio a la mamá de Yina Calderón?

El joven habló del tema en otra transmisión en vivo destacando que él, su familia y ella misma saben que su mamá no es linda, pero aclaró que a ella no le interesa serlo.

Yeferson Cossio le responde a la mamá de Yina Calderón

"Usted es hermosa, la felicito, pero mi mamá no dijo eso con mala intención, mi mamá no es como yo que tiene el ego tan alto para compararse con los demás. Usted la mujer más hermosa del mundo y mi mamá la más fea, ya se puede calmar y dejar de dedicar tantos videos", expresó.

Indicó que si había reaccionado de tal manera con el objetivo de que él le respondiera también la felicitaba porque lo logró y lo acabó de hacer.

Por ahora, Merly Ome no ha reaccionado a las declaraciones de Yeferson Cossio, por lo que, dicha controversia habría terminado allí.

Artículos relacionados

Por el momento, Yeferson Cossio sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su diverso contenido y trabajando en sus respectivos proyectos, entre ellos poder hacer stream como lo desea, pues ha presentado algunos inconvenientes con la plataforma mostrando su asombro sobre la número tan bajito de personas conectadas en sus transmisiones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Turbay

Paola Turbay reveló cuál personaje rechazó interpretar en ‘Yo soy Betty, la fea’

Paola Turbay ha contado en medio de una entrevista para Canal RCN el personaje que no pudo aceptar en 'Yo soy Betty, la fea'.

Nataly Umaña tras críticas Nataly Umaña

Nataly Umaña recuerda cómo vivió su separación “estaba muerta en vida”

Nataly Umaña confesó que su separación y la presión tras La casa de los famosos Colombia la llevaron a reencontrarse con su esencia y reconstruirse desde adentro.

El mensaje de agradecimiento de Vanessa Pulgarín previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025. Miss Universo

Vanessa Pulgarín comparte mensaje previo a Miss Universo 2025: ¿dónde ver la gala de coronación?

Vanessa Pulgarín envió emotivo mensaje previo a la gala de coronación de Miss Universo 2025.

Lo más superlike

Pirlo reaccionó a respuesta de Blessd Blessd

Pirlo reaccionó a la tiradera de Blessd y así se le burló: "¿cómo vas a hacer eso?"

El artista Pirlo no tardó en reaccionar a la respuesta que le hizo el artista Blessd.

Claudia Bahamón se pronunció tras la eliminación de Pichingo en MasterChef: “Eres tremendo” Claudia Bahamón

Claudia Bahamón se pronunció tras la eliminación de Pichingo en MasterChef: “Eres tremendo”

Participante de Miss Universo sorprende en pasarela al aparecer con su traje de pescado Miss Universo

Participante de Miss Universo sorprende en pasarela al aparecer con su traje de pescado

En pleno concierto en Estados Unidos, Ángela Aguilar le hizo un reclamo a Christian Nodal Christian Nodal

Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de Latin Grammy

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?