IA reveló quién sería la ganadora de Miss Universo 2025

En la noche de este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo el certamen de belleza Miss Universo en Tailandia, donde se coronará a la mujer más hermosa del mundo.

¿Quién sería la nueva Miss Universo 2025?

Son más de 100 candidatas las que se están disputando la anhelada corona de Miss Universo y quienes esperan que la actual Miss Universo Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca les ceda su lugar en esta nueva edición.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT tras un análisis realizado con datos en internet y redes sociales concluyó que la próxima Miss Universo sería la Miss Venezuela Stephany Abasali.

Según explica podría llevarse la corona porque combina técnica, experiencia y un perfil privilegiado para triunfar en un certamen tradicionalmente exigente.

¿Cuál es el análisis de la IA sobre Vanessa Pulgarín, Miss Colombia en Miss Universo?

Tras cuestionar a la IA sobre un análisis de Vanessa Pulgarín este detalla que es una de las favoritas y tiene altas probabilidades de también llevarse la corona.

"Sí, creo que Vanessa Pulgarín tiene una oportunidad real de ganar la corona, especialmente si entrega una presentación sólida en pasarela, momentos de entrevista con mensaje poderoso, y logra movilizar a su base de seguidores para votaciones digitales si aplica", indicó.

Señaló que Vanessa Pulgarín es, sin duda, una de las contendientes más fuertes de este año, especialmente en cuanto a historia personal, preparación integral y conexión emocional con el público.

Comenta que la formación de Miss Colombia con temas de salud mental y liderazgo femenino le dan un mensaje fuerte y moderno, que va muy alienado a lo que busca Miss Universo.

"Pulgarín refleja autenticidad, sensibilidad y propósito, un trío que conecta bien con el jurado y las audiencias actuales", añadió.

¿Dónde y a qué hora ver Miss Universo 2025?

No olvides que, puedes estar al pendiente de todo lo que sucederá en el certamen a partir de las 8:00 p.m. por la pantalla del Canal RCN y así no perderte ningún detalle de lo que ocurrirá con Vanessa Pulgarín y las demás participantes en Miss Universo 2025.