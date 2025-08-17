Yeferson Cossio habló de la reciente publicación de Jenn Muriel: “no tiene sentido”

Yeferson Cossio y Jenn Muriel se convirtieron en tema de conversación en redes sociales tras la revelación del influenciador de que, después de terminar su relación, le regaló una casa que ella rechazó. A raíz de esto, Muriel publicó un mensaje que los internautas interpretaron como respuesta, y ahora Yeferson ha respondido al respecto.

¿Cómo reaccionó Jenn Muriel ante el video viral de Yeferson Cossio sobre la casa que le regaló?

Vale la pena recordar que Yeferson Cossio reveló que le había regalado una casa a Jenn Muriel durante un en vivo del creador de contenido Mr. Steven. Allí Cossio manifestó que había tenido la intención de que su expareja se quedara con la casa en la que habrían vivido durante varios años para que estuviera tranquila junto a sus perritos.

Sin embargo, según sus palabras, la modelo habría tomado el obsequio de forma negativa al interpretarlo como si la percibiera incapaz de salir adelante sin él y conseguir sus propias pertenencias.

“Que, porque yo creo que ella no puede sin mí, que la respete, que ella no es una inútil y se fue de la casa y me la dejó ahí", comentó el creador de contenido en aquel entonces.

Poco después de que esto se viralizara en redes sociales, Jenn Muriel compartió una serie de fotografías junto a una frase que muchos tomaron como respuesta a lo dicho por Cossio, pues allí manifestaba que prefería “volar libre… Que vivir encerrada en una jaula, aunque sea de oro”.

¿Yeferson Cossio le respondió a Jenn Muriel tras revelar que le regaló una casa?

A raíz de esta polémica, Yina Calderón aprovechó su reciente entrevista con el creador de contenido digital para preguntarle qué opinaba sobre las palabras de Jenn Muriel justo después de que él revelara que le había regalado una lujosa casa.

“Como quien dice: usted la tenía viviendo ricachonamente, pero haciendo lo que usted dijera”, mencionó Calderón.

Sin embargo, lejos de lo que muchos pensaban, Yeferson Cossio aseguró que no había visto nada al respecto, al igual que su actual novia Carolina Gómez, quien se encontraba presente en este momento.

Por tal razón, Calderón le reformuló la pregunta: “¿Es verdad que ella se fue porque no quiso ser sometida?”

Ante esto, Yeferson mencionó que no había sido así, y aseguró que ninguna de sus parejas ha tenido que hacer lo que él diga y que su relación con Jenn Muriel simplemente llegó a su fin porque las cosas no se dieron.