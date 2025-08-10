Yeferson Cossio generó preocupación tras sufrir un accidente en el Amazonas

Yeferson Cossio sigue dando de qué hablar con su travesía por la selva amazónica, donde ha compartido constantemente experiencias en contacto con la naturaleza y momentos de riesgo.

Su viaje, que comenzó como una aventura para conocer la biodiversidad del lugar, terminó convirtiéndose en tema de debate entre sus seguidores por la cantidad de veces en la que se ha expuesto con actividades como escalar árboles, balancearse en lianas sobre ríos y convivir de cerca con animales propios del ecosistema, sin embargo, una de estas experiencias terminó con un incidente que preocupó a su comunidad.

¿Qué ocurrió con Yeferson Cossio durante su salto al río?

Durante una de las grabaciones compartidas en sus redes, Yeferson Cossio decidió lanzarse de clavado desde una gran altura hacia un río de aguas profundas.

Lo que parecía un salto más de los que suele realizar en sus videos, se convirtió en un momento de tensión cuando el impacto con el agua fue más fuerte de lo esperado.

Las imágenes muestran cómo nada hacia la orilla para revisar su rostro, dándose cuenta de que se había lastimado los labios debido a la fuerza del golpe, y a pesar de intentar mantener la calma frente a la cámara, se nota que la molestia fue considerable.

Minutos después, él mismo confirmó que la lesión no fue grave, pero sí necesitó atención médica para evitar complicaciones, ya que el golpe generó una pequeña herida en el interior de la boca.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yeferson Cossio ante lo ocurrido?

El video, que acompañó con una frase irónica sobre su propio accidente, rápidamente acumuló miles de comentarios y reproducciones, donde muchos expresaron su preocupación por la frecuencia con la que Yeferson Cossio se expone a situaciones de alto riesgo, recordándole que su bienestar personal debería estar por encima del contenido que produce.

Durante una grabación en la selva amazónica, Yeferson Cossio sufrió una lesión leve en los labios tras lanzarse al río. (Foto: Canal RCN)

Otros, en cambio, destacaron su valentía y su espíritu aventurero, aunque coincidieron en que las precauciones deberían ser mayores.

¿Seguirá Yeferson Cossio mostrando actividades extremas?

Aunque no se ha pronunciado oficialmente sobre si reducirá el nivel de riesgo en sus contenidos dejó claro que su viaje continúa, y ha compartido reflexiones sobre la importancia de vivir experiencias auténticas y de mantener una conexión directa con la naturaleza, sin filtros ni miedo.

Con su estilo característico, el influenciador ha vuelto a demostrar que su contenido siempre genera emociones intensas, aunque esta vez, el asombro vino acompañado de una dosis de preocupación por su seguridad.