¿Yeferson Cossio engañó a Jenn Muriel con Carolina? Esto fue lo que confesó

Yeferson Cossio reveló de talles de su relación con su expareja Jenn Muriel y confesó que Carolina fue la tercera en discordia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Cossio engañó a Jenn Muriel con Carolina? Su confesión lo aclara todo
Yeferson Cossio reveló si la infidelidad a Jenn Muriel fue con Carolina. (Foto Canal RCN).

Yeferson Cossio reveló varios detalles de su relación con su expareja Jenn Muriel, tras la polémica generada por el regalo de una casa que ella rechazó. En entrevista con Yina Calderón confesó que fue infiel y aclaró si esa situación tuvo relación con Carolina, su actual pareja.

Yeferson Cossio aclaró rumores de infidelidad a Jenn Muriel con su actual pareja

La polémica influenciadora Yina Calderón aprovechó su visita a la casa de Yeferson Cossio para cuestionarlo sobre varios temas que lo tenían en el ojo de las críticas en redes sociales, entre ellos su relación con su expareja Jenn Muriel. Esto luego de que en un reciente en vivo él mencionara que le había regalado una casa que ella rechazó.

En esa misma transmisión, Cossio también confesó haber sido infiel a Muriel, aunque nunca reveló con quién, lo que llevó a muchos internautas a señalar a Carolina Gómez, su actual pareja, como la posible involucrada.

Ante los rumores, el creador de contenido aclaró que la infidelidad ocurrió en febrero, meses antes de conocer a Carolina, con quien inició una relación formal en mayo.

“Sí hubo una infidelidad, fue en febrero, y yo a Carolina la conozco en mayo. Entonces, ¿cómo van a decir que ella es la culpable?”, expresó Cossio.

Con esto, Yeferson Cossio dejó claro que su actual pareja, Carolina Gómez, no tuvo nada que ver en su ruptura con Jenn Muriel, desmintiendo así los rumores que circulaban en redes sociales.

Yeferson Cossio reveló por qué engañó a Jenn Muriel cuando eran pareja

El creador de contenido explicó que, aunque sí hubo una infidelidad, lo que realmente marcó el fin de su relación con Jenn Muriel fue que el amor entre ambos ya se había acabado. Según contó, pasaban días sin dirigirse la palabra a pesar de vivir bajo el mismo techo.

“¿Por qué la engañé? Porque me nació. La relación ya no se sentía como de pareja, sino como de hermanos. Por ejemplo, estábamos en la casa y no nos hablábamos por días; yo pasaba en mi oficina trabajando. No fue porque ella dejara de hacer lo que yo decía después de diez años y me enojé”, aseguró.

