Yeferson Cossio alarma a sus seguidores tras publicar foto de su carro volcado

En horas de la tarde de este 9 de diciembre, el creador de contenido Yeferson Cossio reapareció en sus redes sociales con una alarmante noticia, pues generó gran preocupación en sus seguidores sin dar ningún detalle sobre lo sucedido.

¿Cuál fue la alarmante historia que publicó Yeferson Cossio?

A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, Yeferson Cossio reapareció con una imagen que impactó a sus seguidores, escribiendo “en un par de horas les cuento”, junto a un emoji de cara triste.

La foto es precisamente de uno de sus autos, pues al parecer, se habría accidentado ya que en la imagen se ve el carro de color blanco volcado con las llantas hacia arriba, perdiendo algunos de sus líquidos como aceite. Según la imagen, el hecho habría ocurrido en la noche.

¿Yeferson Cossio se habría accidentado en su auto?

Aunque no dio mayores detalles sobre la imagen publicada en sus historias de Instagram, todo indicaría que presuntamente, el creador de contenido habría sufrido un accidente de tránsito, pues su foto encendió las alarmas y generó gran preocupación en sus seguidores.

Yeferson Cossio reaparece con foto de su carro volcán. (Foto: Canal RCN)

Por ahora, solo queda esperar si Yeferson Cossio rompe el silencio y detalla qué fue lo que pasó con su carro, si era él quien iba conduciendo, si era alguien más; lo que sí, es que, con su aparición en Instagram, todo indicaría que él está bien.

¿Se sabe algún otro detalle del supuesto accidente de Yeferson Cossio?

Por su lado, rastreando las redes tanto de sus hermanas como las de su novia, ninguna ha publicado nada sobre el posible accidente de Yeferson Cossio, pues hay silencio absoluto por lo sucedido.

La impactante imagen del auto de Yeferson Cossio que generó preocupación. (Foto: Freepik)

Por su parte, los seguidores del creador de contenido se están preguntando ¿qué fue lo que pasó?, esperando a que él salga y les cuente los detalles del hecho que está generando gran preocupación.

Por ahora, tras pocos minutos de conocer su historia, solo queda esperar y estar pendientes de las redes sociales del influencer, para ver si cuenta lo que ocurrió, aunque él mismo haya pedido “un par de horas” para revelar la verdad sobre su auto chocado.