Yaya Muñoz tildó de "vulgar" a La Toxi Costeña y causó revuelo en redes: "me da pesar"

Yaya Muñoz, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, recientemente causó revuelo en las redes sociales al lanzar sorpresiva opinión sobre La Toxi Costeña, que no pasó desapercibida entre los internautas.

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre La Toxi Costeña?

En medio del programa 'Tamo en Vivo' de Dímelo King, la exparticipante de la segunda temporada del reality de convivencia respondió a una pregunta que le hizo uno de los panelistas del programa, relacionada con Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, puntualmente sobre qué pensaba sobre su excompañera de competencia luego de que esta arremetiera en su contra.

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"Miren a mí me enseñaron que ver a las personas con empatía ya lo hace a uno ganador, no sé qué le tengo a ella, empatía, pesar, pero es una mujer que ya desde que la veo escroleo", dijo Yaya además de revelar que un día se la encontró en un aeropuerto y prefirió voltearla la cara.

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Así mismo, Muñoz cuestionó duramente el hecho de que La Toxi tenga que defenderse o debatir a través de los insultos o la grosería, calificando su manera de expresarse como vulg4r.Incluso, mencionó que ya se imagina cuál será su respuesta a este video y los términos que utilizará para irse en su contra.

Yaya Muñoz lanzó comentario sobre La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

¿Yaya Muño arremetió nuevamente contra La Toxi Costeña? Esto sucedió

En medio de su intervención, Yaya, aprovechó la oportunidad para invitar a la cantante de champeta al panel, sin embargo, fue clara al decir que, en caso de que esto suceda, este espacio y conversación debe darse desde el respeto sin importar que existan diferencias entre las dos.

Respecto a la pregunta sobre si cabe la posibilidad de que se dé más adelante una amistad, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se sinceró respecto a lo que siente por La Toxi.

Esto dijo Yaya Muñoz sobre La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

"Mira que no le tengo odio, ni rabia, ni rencor, no puedo decir que no sería mi amiga porque si le tengo mucho cariño a los que estuvieron a la temporada 2, por ejemplo yo le tengo cariño a José", señaló.

Y aunque confesó que le guardaba cariño a todos con los que convivió en la casa, sí admitió que ser amigas sería difícil, pero no negó la posibilidad de algún día puedan dialoga.