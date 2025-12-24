Yaya Muñoz subió video por el que le dicen que ya parece soltera, ¿qué se puso?

La presentadora Yaya Muñoz ha venido llamando el interés no solo por su belleza, a la vez por el vínculo sentimental que tiene con el influenciador fitness José Rodríguez.

¿Yaya Muñoz está soltera?

Empezaron a surgir los rumores y especulaciones de que Yaya y José ya no estarían juntos debido a que no han vuelto a derrochar amor en redes sociales.

Ante esto, la presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 rompió el silencio y reveló en el programa de Dímelo King, en el que es panelista, que los comentarios de los demás la tienen afectada.

No se sabe si Yaya Muñoz y José Rodríguez siguen juntos | Foto del Canal RCN.

Resulta que Yaya se puso a decir que su relación con José es 50/50, también mencionó que el hombre sería de nacionalidad española. Esos comentarios desataron que se fuesen en contra del influenciador y la presentadora lloró en vivo.

No obstante, apareció en una reciente historia en su perfil de Instagram en el que los internautas denotaron que ya no estaba triste y más bien aprovecharon para decirle que si dado el caso en el que se encuentre soltera, le luce ese aparente estado civil.

¿Cuál es el video de Yaya Muñoz que hizo que le llovieran elogios?

Yaya Muñoz compartió un video en el que está luciendo un traje de Mamá Noel, la también locutora desfiló frente al espejo y enamoró a sus seguidores.

"Les tengo todo un detrás de cámaras de nuestro programa de ayer", escribió.

La presentadora estuvo grabando con sus compañeros de trabajo, tras las declaraciones que dieron partido para especular que las cosas con José Rodríguez no están bien.

Queda por esperar si por motivos de Navidad, la pareja hace una aparición pública para descubrir el desenlace de esta historia sentimental.

Yaya Muñoz trabaja como panelista de un programa en vivo | Foto del Canal RCN.

Mientras tanto, Yaya Muñoz está enfocada en su crecimiento profesional y sigue siendo halagada, hasta el punto en el que las percepciones no paran diciéndole que "le sienta la soltería". Sin embargo, como se mencionó en un principio, nada está confirmado entre cómo se encuentra amorosamente Yaya Muñoz en plena época de fin de año.