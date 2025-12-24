Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García señaló que se va a portar mal estando soltera, antes de terminar 2025

Con este anuncio, Karina García avivó la posibilidad de conocer a una nueva persona antes de que finalice 2025.

Karina García
Karina García señaló que se va a portar mal estando soltera, antes de terminar 2025 | Foto del Canal RCN.

Una de las influenciadoras más comentadas durante este año 2025 es Karina García, quien ganó popularidad por montones tras su paso por La casa de los famosos Colombia 2025 del Canal RCN.

¿Qué sucedió con Karina García en 2025?

La modelo paisa tuvo un giro en su vida. Desde contratos locales hasta trabajo fuera del país, García es de las más famosas en este momento en redes sociales.

Inclusive, su vida amorosa dio para que fuese tendencia, pues formalizó una relación con el cantante Andrés Altafulla y en cuestión de meses terminaron.

Karina García, Altafulla
Karina García tuvo un vínculo amoroso que duró poco con Altafulla | Foto del Canal RCN.

Con la llegada del fin de año, Karina ha estado interactuando con sus seguidores antes de Navidad. En medio de sus charlas, argumentó las razones por las que ella considera que tiene derecho a portarse mal.

¿Por qué Karina García se va a portar mal?

Lo primero que comentó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es que no se va a preocupar del todo por su figura en los últimos días de diciembre de 2025, sino que el próximo año comienza a hacer dieta, ejercicio y será juiciosa.

Luego de esto, vinieron sus declaraciones en torno a por qué ella dice que es una mujer que tiene derecho a portarse mal.

"Tengo derecho a portarme mal porque, primero que todo estoy soltera, segundo tengo a mi familia superbién, tercero cumplo con mi trabajo, así que como dice Shakira: yo tengo derecho de portarme mal, para pasarla bien", según Karina García.

Después de haber hecho la transmisión, varios de los usuarios digitales se enfocaron el comportamiento de la influencer antioqueña.

En ese sentido, hubo comentarios como el de que ella tiene derecho a disfrutar de su trabajo, otros recalcaron el cariño que tienen por la creadora de contenido, también se pueden interpretar mensajes deseándole que sea libre, feliz y haga lo que quiera.

Karina García
Karina García es modelo y no le teme a mostrar su figura | Foto del Canal RCN.

No se sabe cómo va a pasar Navidad Karina García, pero lo más probable es que lo haga acompañada de sus so hijos, Valentino e Isabella, y su mejor amigo, que a la vez es su mánager.

