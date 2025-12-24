Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famoso influenciador reveló la difícil situación de salud que enfrenta un familiar antes de Navidad

Sebastián Villalobos se mostró afectado por situación que atraviesa con su hermano menor quien sufrió percance de salud: "Oraciones para él".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hermano de Sebastián Villalobos
Sebastián Villalobos contó la situación que vive con su hermano. (Fotos Freepik)

En medio de las celebraciones de fin de año, Sebastián Villalobos conmovió a sus seguidores al revelar que su familia atraviesa un difícil momento.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a familiar de Sebastián Villalobos?

Sebastián Villalobos utilizó sus redes sociales para compartir la difícil situación que enfrenta su familia luego de que su hermano, Gaby, fuera ingresado a un hospital por un problema médico del que no entregó mayores detalles.

El creador de contenido explicó que el menor se encuentra en observación y que aún no está claro si podrá pasar la Navidad en casa o si deberá permanecer internado.

Villalobos expresó su preocupación desde la distancia, ya que en la foto que compartió con su hermano se dejó ver hablando con él a través de una videollamada, algo que le hacía más compleja la situación y más por la celebración de Navidad.

Sebastián Villalobos habla sobre su mamá
Sebastián Villalobos contó la situación que pasa con su hermano. (Iván Apfel)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la petición que Sebastián Villalobos les hizo a sus seguidores tras percance médico de su hermano?

Asimismo, a través de un mensaje cargado de emotividad, Villalobos hizo una sentida petición a sus seguidores, pidiéndoles oraciones por la pronta recuperación de su hermano.

Les pido muchas oraciones para mi hermanito Gaby que está en el hospital en espera de si va a tener que quedarse a pasar Navidad ahí o no. Ningún niño debería tener que estar así en especial en fechas como estas.

El mensaje generó una ola de apoyo por parte de sus fans, quienes le enviaron palabras de ánimo y solidaridad en medio de este momento complejo.

Hasta ahora, Sebastián Villalobos no ha revelado más detalles sobre el estado de salud de su hermano, aunque dejó claro que la prioridad de su familia es su bienestar y recuperación.


El influenciador sorprendió al compartir esta noticia en vísperas de Navidad cuando se creía que estaba en todos los planes de celebración con su pareja Camila Santamaría y su hija Isla.

El influenciador ha demostrado, una vez más, que más allá de las redes y las celebraciones, su prioridad sigue siendo el bienestar de los suyos, especialmente en fechas tan significativas como la Navidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans al recordar sus looks de Navidad Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W: estos han sido sus looks de Navidad en los últimos 9 años

Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans al compartir los looks de Navidad que ha usado a lo largo de los últimos 9 años.

Brooklyn Beckham bloqueó a sus padres David Beckham

Brooklyn Beckham bloqueó a David y Victoria en Instagram: su hermano reveló la verdad

Cruz Beckham explicó por qué Brooklyn bloqueó a sus padres en Instagram y reveló nuevos detalles del distanciamiento familiar.

La Segura sufrió un accidente con su cepillo en vivo La Segura

La Segura sufrió un accidente en vivo y su reacción dejó a todos impactados, ¿qué le pasó?

La Segura protagonizó un inesperado accidente en vivo durante su GRWM que llamó la atención de sus seguidores.

Lo más superlike

Aislinn Derbez habla de la muerte de su mamá y revela el procedimiento quirúrgico que enfrentó Eugenio Derbez

Aislinn Derbez conmueve al hablar sobre su mamá y divide opiniones tras revelar fotos del funeral

Aislinn Derbez compartió fotos del funeral de su mamá y mostró cómo enfrentó un procedimiento quirúrgico.

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025? Viral

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál será el último del mundo?

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de navidad que ha deseado durante años Alejandro Estrada

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de Navidad que nunca recibió

Blessd rompió el silencio sobre embarazo de su pareja Blessd

Blessd rompió el silencio en medio de rumores de embarazo de su pareja, Manuela QM, ¿qué dijo?

Navidad Curiosidades

¿Cuáles son los 12 deseos para pedir en Navidad? Aquí la lista y cómo se hace la petición