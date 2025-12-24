Famoso influenciador reveló la difícil situación de salud que enfrenta un familiar antes de Navidad

En medio de las celebraciones de fin de año, Sebastián Villalobos conmovió a sus seguidores al revelar que su familia atraviesa un difícil momento.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

¿Qué le pasó a familiar de Sebastián Villalobos?

Sebastián Villalobos utilizó sus redes sociales para compartir la difícil situación que enfrenta su familia luego de que su hermano, Gaby, fuera ingresado a un hospital por un problema médico del que no entregó mayores detalles.

El creador de contenido explicó que el menor se encuentra en observación y que aún no está claro si podrá pasar la Navidad en casa o si deberá permanecer internado.

Villalobos expresó su preocupación desde la distancia, ya que en la foto que compartió con su hermano se dejó ver hablando con él a través de una videollamada, algo que le hacía más compleja la situación y más por la celebración de Navidad.

Sebastián Villalobos contó la situación que pasa con su hermano. (Iván Apfel)

Artículos relacionados Feid Hermana de Karol G habría confirmado ruptura entre la artista y Feid: así lo hizo

¿Cuál fue la petición que Sebastián Villalobos les hizo a sus seguidores tras percance médico de su hermano?

Asimismo, a través de un mensaje cargado de emotividad, Villalobos hizo una sentida petición a sus seguidores, pidiéndoles oraciones por la pronta recuperación de su hermano.

Les pido muchas oraciones para mi hermanito Gaby que está en el hospital en espera de si va a tener que quedarse a pasar Navidad ahí o no. Ningún niño debería tener que estar así en especial en fechas como estas.

El mensaje generó una ola de apoyo por parte de sus fans, quienes le enviaron palabras de ánimo y solidaridad en medio de este momento complejo.

Hasta ahora, Sebastián Villalobos no ha revelado más detalles sobre el estado de salud de su hermano, aunque dejó claro que la prioridad de su familia es su bienestar y recuperación.



El influenciador sorprendió al compartir esta noticia en vísperas de Navidad cuando se creía que estaba en todos los planes de celebración con su pareja Camila Santamaría y su hija Isla.

El influenciador ha demostrado, una vez más, que más allá de las redes y las celebraciones, su prioridad sigue siendo el bienestar de los suyos, especialmente en fechas tan significativas como la Navidad.