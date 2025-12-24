Andrea Valdiri deseó feliz Navidad con sus hijas y le piden que la mayor sea Miss Universo

La bailarina e influenciadora Andrea Valdiri fue de las primeras mujeres de la farándula en desear una feliz Navidad 2025 y no lo hizo sola, pues junto a ella están sus dos hijas: Isabella y Adhara.

El 2025 fue un año en el que Andrea Valdiri protagonizó distintas polémicas, pero a la vez se llevó el cariño de los seguidores que siempre la han apoyado.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

¿Cómo Andrea Valdiri les deseó feliz Navidad 2025 a sus seguidores?

A través de un post en su perfil oficial de Instagram, donde está a poco de llegar a los 10 millones de seguidores, la influencer barranquillera hizo sus deseos navideños para todos los que han estado con ella en redes sociales.

No obstante, aunque la bailarina cautivó con su belleza, como lo sabe hacer, también están sus dos hijas, quienes fueron catalogadas como "las herederas". Los internautas recalcaron que tanto Isabella como Adhara heredaron la simpatía de su mamá.

"Feliz Navidad para todas las MACHIS, que Dios les regale salud, amor y prosperidad para todas sus familias. Los amo", se lee en la descripción.

Andrea Valdiri fue de las primeras de la farándula en desear feliz Navidad 2025 | Foto de Buen día, Colombia.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Por qué le pidieron a Andrea Valdiri que su hija Isabella sea reina de belleza?

El post está conformado por distintas fotografías, Valdiri y sus hijas compartieron con familiares y allegados un momento especial en un club social con animación infantil.

Mientras que las hijas de la barranquillera utilizaron vestidos de color vino tinto, Andrea Valdiri se puso un look de color verde menta. Todas demostraron el amor y la conexión que se tienen.

Los internautas, aparte de felicitar a Valdiri y sus hijas, recalcaron que Isabella creció e incluso le dijeron que podría optar para ser reina de belleza y concursar en Miss Universo, mientras que, admiraron la ternura de Adhara.

Este es el resultado fotográfico con el que Andrea Valdiri deseó una feliz Navidad 2025:

Artículos relacionados Curiosidades ¿Qué significa que a una persona no le guste la Navidad? Puede tener el síndrome Grinch

Uno de los momentos más polémicos de Valdiri este 2025 fue el enfrentamiento de boxeo que tuvo contra Yina Calderón. La bailarina se preparó para estar a la altura y la empresaria de fajas decidió renunciar subida en el ring, eso hizo que se mantuviera la buena imagen de la barranquillera.