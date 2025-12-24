Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri deseó feliz Navidad con sus hijas y le piden que la mayor sea Miss Universo

Andrea Valdiri manifestó su sentir en la época navideña, aunque su hija Isabella se llevó la mayor atención por su belleza.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Andrea Valdiri
Andrea Valdiri deseó feliz Navidad con sus hijas y le piden que la mayor sea Miss Universo | Foto del Canal RCN y Freepik.

La bailarina e influenciadora Andrea Valdiri fue de las primeras mujeres de la farándula en desear una feliz Navidad 2025 y no lo hizo sola, pues junto a ella están sus dos hijas: Isabella y Adhara.

El 2025 fue un año en el que Andrea Valdiri protagonizó distintas polémicas, pero a la vez se llevó el cariño de los seguidores que siempre la han apoyado.

Artículos relacionados

¿Cómo Andrea Valdiri les deseó feliz Navidad 2025 a sus seguidores?

A través de un post en su perfil oficial de Instagram, donde está a poco de llegar a los 10 millones de seguidores, la influencer barranquillera hizo sus deseos navideños para todos los que han estado con ella en redes sociales.

No obstante, aunque la bailarina cautivó con su belleza, como lo sabe hacer, también están sus dos hijas, quienes fueron catalogadas como "las herederas". Los internautas recalcaron que tanto Isabella como Adhara heredaron la simpatía de su mamá.

"Feliz Navidad para todas las MACHIS, que Dios les regale salud, amor y prosperidad para todas sus familias. Los amo", se lee en la descripción.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri fue de las primeras de la farándula en desear feliz Navidad 2025 | Foto de Buen día, Colombia.

Artículos relacionados

¿Por qué le pidieron a Andrea Valdiri que su hija Isabella sea reina de belleza?

El post está conformado por distintas fotografías, Valdiri y sus hijas compartieron con familiares y allegados un momento especial en un club social con animación infantil.

Mientras que las hijas de la barranquillera utilizaron vestidos de color vino tinto, Andrea Valdiri se puso un look de color verde menta. Todas demostraron el amor y la conexión que se tienen.

Los internautas, aparte de felicitar a Valdiri y sus hijas, recalcaron que Isabella creció e incluso le dijeron que podría optar para ser reina de belleza y concursar en Miss Universo, mientras que, admiraron la ternura de Adhara.

Este es el resultado fotográfico con el que Andrea Valdiri deseó una feliz Navidad 2025:

 

Artículos relacionados

Uno de los momentos más polémicos de Valdiri este 2025 fue el enfrentamiento de boxeo que tuvo contra Yina Calderón. La bailarina se preparó para estar a la altura y la empresaria de fajas decidió renunciar subida en el ring, eso hizo que se mantuviera la buena imagen de la barranquillera.

Andrea Valdiri, Yina Calderón
Andrea Valdiri y Yina Calderón son rivales | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans al recordar sus looks de Navidad Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W: estos han sido sus looks de Navidad en los últimos 9 años

Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans al compartir los looks de Navidad que ha usado a lo largo de los últimos 9 años.

Brooklyn Beckham bloqueó a sus padres David Beckham

Brooklyn Beckham bloqueó a David y Victoria en Instagram: su hermano reveló la verdad

Cruz Beckham explicó por qué Brooklyn bloqueó a sus padres en Instagram y reveló nuevos detalles del distanciamiento familiar.

La Segura sufrió un accidente con su cepillo en vivo La Segura

La Segura sufrió un accidente en vivo y su reacción dejó a todos impactados, ¿qué le pasó?

La Segura protagonizó un inesperado accidente en vivo durante su GRWM que llamó la atención de sus seguidores.

Lo más superlike

Aislinn Derbez habla de la muerte de su mamá y revela el procedimiento quirúrgico que enfrentó Eugenio Derbez

Aislinn Derbez conmueve al hablar sobre su mamá y divide opiniones tras revelar fotos del funeral

Aislinn Derbez compartió fotos del funeral de su mamá y mostró cómo enfrentó un procedimiento quirúrgico.

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025? Viral

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál será el último del mundo?

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de navidad que ha deseado durante años Alejandro Estrada

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de Navidad que nunca recibió

Blessd rompió el silencio sobre embarazo de su pareja Blessd

Blessd rompió el silencio en medio de rumores de embarazo de su pareja, Manuela QM, ¿qué dijo?

Navidad Curiosidades

¿Cuáles son los 12 deseos para pedir en Navidad? Aquí la lista y cómo se hace la petición