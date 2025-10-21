Yaya Muñoz reveló si pagó la millonaria apuesta por Karina García: ¿cuánto era?

El pasado sábado 18 de octubre, Colombia vivió uno de los momentos más esperados del año, pues se llevó a cabo Stream Fighters , evento organizado por el estresador Westcol, quien reunió a creadores de contenido para pelear.

¿Qué pasó en Stream Fighters?

El evento que Reunión a más de cuatro millones de vistas en Kick y varios asistentes en el Coliseo Medplus en Bogotá, logró sacudir las redes sociales, pues esa noche estuvo llena de sorpresas y reacciones.

En la pelea de Karely Ruiz y Karina García , en la cual la mexicana logró la victoria; la colombiana logró llevarse los aplausos por resistir hasta el último round, además que su entrada al ring fue tan épica, junto a la cantante Yailin, la más viral. Sin embargo, aunque muchos tuvieron fe en García, creo en ella tuvo un precio y ese fue el caso de Yaya Muñoz , quien apostó por su amiga.

¿Cuánto apostó Yaya Muñoz por Karina García en Stream Fighters?

A través de una transmisión en Dímelo King, Yaya Muñoz apostó en vivo con el influencer Rod Contreras, 5 millones de pesos colombianos, pues el mexicano estaba convencido de que Karely ganaría la pelea, mientras que Yaya depositaba toda su confianza en su amiga.

Yaya Muñoz reveló si pagó la apuesta millonaria por Karina García. (Foto: Canal RCN)

Aunque estaba toda la confianza y la fe puesta en que Karina García ganaría, Yaya Muñoz perdió la millonaria apuesta, pero esto pudo no significar mucho para ella, ya que después de la pelea, fue la encargada de llevarle una serenata.

¿Yaya Muños sí pagó la apuesta millonaria que hizo por Karina García en Stream Fighters?

Valentino Lázaro fue el encargado de hacer público el comprobante de que Yaya Muñoz sí le pagó la apuesta a Rod Contreras, pues en redes se estaba especulando que era el influencer el que debía pagarle al mexicano y por eso se tuvo que dejar claro que era Yaya quien había apostado.

Yaya Muñoz causa revuelo al pagar su apuesta por Karina García. (Foto: Canal RCN)

Es por esto por lo que, tras causar revuelo por la apuesta que se pensó no se iba a pagar, Yaya Muñoz le escribió al chat privado a Valentino y le dejó claro que de paso “le dejó sus verdades”.