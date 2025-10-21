Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yaya Muñoz reveló si pagó la millonaria apuesta por Karina García: ¿cuánto era?

Yaya Muñoz hizo millonaria apuesta por Karina García en su pelea de Stream Fighters. ¿sí pagó tras la derrota?

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yaya Muñoz cumple su palabra y paga su apuesta por Karina
Yaya Muñoz causa revuelo al pagar su apuesta por Karina García. (Foto: Canal RCN)

El pasado sábado 18 de octubre, Colombia vivió uno de los momentos más esperados del año, pues se llevó a cabo Stream Fighters , evento organizado por el estresador Westcol, quien reunió a creadores de contenido para pelear.

Artículos relacionados

¿Qué pasó en Stream Fighters?

El evento que Reunión a más de cuatro millones de vistas en Kick y varios asistentes en el Coliseo Medplus en Bogotá, logró sacudir las redes sociales, pues esa noche estuvo llena de sorpresas y reacciones.

En la pelea de Karely Ruiz y Karina García , en la cual la mexicana logró la victoria; la colombiana logró llevarse los aplausos por resistir hasta el último round, además que su entrada al ring fue tan épica, junto a la cantante Yailin, la más viral. Sin embargo, aunque muchos tuvieron fe en García, creo en ella tuvo un precio y ese fue el caso de Yaya Muñoz , quien apostó por su amiga.

Artículos relacionados

¿Cuánto apostó Yaya Muñoz por Karina García en Stream Fighters?

A través de una transmisión en Dímelo King, Yaya Muñoz apostó en vivo con el influencer Rod Contreras, 5 millones de pesos colombianos, pues el mexicano estaba convencido de que Karely ganaría la pelea, mientras que Yaya depositaba toda su confianza en su amiga.

Yaya Muñoz paga la apuesta por Karina García
Yaya Muñoz reveló si pagó la apuesta millonaria por Karina García. (Foto: Canal RCN)

Aunque estaba toda la confianza y la fe puesta en que Karina García ganaría, Yaya Muñoz perdió la millonaria apuesta, pero esto pudo no significar mucho para ella, ya que después de la pelea, fue la encargada de llevarle una serenata.

Artículos relacionados

¿Yaya Muños sí pagó la apuesta millonaria que hizo por Karina García en Stream Fighters?

Valentino Lázaro fue el encargado de hacer público el comprobante de que Yaya Muñoz sí le pagó la apuesta a Rod Contreras, pues en redes se estaba especulando que era el influencer el que debía pagarle al mexicano y por eso se tuvo que dejar claro que era Yaya quien había apostado.

Yaya Muñoz reveló si pagó la millonaria apuesta por Karina García.
Yaya Muñoz causa revuelo al pagar su apuesta por Karina García. (Foto: Canal RCN)

Es por esto por lo que, tras causar revuelo por la apuesta que se pensó no se iba a pagar, Yaya Muñoz le escribió al chat privado a Valentino y le dejó claro que de paso “le dejó sus verdades”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Ferrer dejó sin palabras a sus fans tras publicar una foto que resaltó su figura y desató miles de reacciones. J Balvin

Esposa de J Balvin reveló foto inédita del día que nació su hijo Río, ¿cómo lucía?

La modelo Valentina Ferrer conmovió a sus seguidores al compartir una foto inédita del nacimiento de su hijo y un detalle curioso.

Así fue la reacción de La Jesuu tras comentario de seguidora de Yina Calderón La Jesuu

La Jesuu no se quedó callada y respondió a seguidora que le pidió entender a Yina Calderón

Valentina Ruiz, ‘La Jesuu’, respondió contundente a seguidora que la instó a comprender a Yina Calderón.

Aida Victoria Merlano es relacionada con un empresario. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estaría saliendo con reconocido empresario: ¿quién es?

Aida Victoria Merlano está despertando sospechas de que estaría saliendo con un empresario. Estas serían las supuestas pruebas.

Lo más superlike

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn? Talento nacional

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn?

Video de influencer se hace viral tras entrevista a mujer que tiene muñecos falsos como hijos, más considerados como bebés reborn.

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?

Salen a la luz fotos de Karol G en su adolescencia Karol G

Revelan cuenta de TikTok con fotos inéditas de Karol G en su adolescencia: aparece su primer amor

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón tomó decisión con inesperado final en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué ocurrió?

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?