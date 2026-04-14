Yaya Muñoz recibió sorpresa de Dímelo King en plena transmisión en vivo: así reaccionó

Lo que parecía una transmisión habitual terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales, luego de una inesperada sorpresa que recibió Yaya Muñoz.

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¿Por qué Dímelo King le dio un regalo a Yaya Muñoz?

Dímelo King, compañero de Dahian Lorena Muñoz, conocida como Yaya, protagonizó un momento que rápidamente se viralizó durante una emisión del programa digital ‘Tamo en vivo’.

En medio de la transmisión, el locutor decidió sorprender a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia con un detalle especial por motivo de su cumpleaños.

Dímelo King sorprendió a Yaya Muñoz en su cumpleaños / (Foto del Canal RCN)

El momento inició cuando él le pidió que cerrara los ojos sin darle mayores pistas. Mientras Yaya seguía la indicación, Dímelo King preparó el regalo frente a las cámaras, generando expectativa entre quienes seguían la transmisión en tiempo real.

La escena captó la atención de los internautas, quienes comenzaron a comentar en redes sociales sobre lo que podría tratarse.

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¿Qué regalo le dio Dímelo King a Yaya Muñoz?

Tras unos segundos de expectativa, Yaya abrió los ojos y se encontró con un reloj acompañado de sus certificados de compra, lo que indicaba que se trataba de un producto original.

La reacción de la creadora de contenido fue inmediata: se llevó las manos al rostro y expresó su sorpresa con gestos que, según internautas, evidenciaban emoción.

Según se observó en el video, la exparticipante no ocultó su impresión y le dio un abrazo. Además, expresó palabras de agradecimiento hacia su compañero, destacando el significado del gesto en una fecha especial.

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¿Cuántos años tiene Yaya Muñoz?

Dahian Lorena Muñoz, conocida como Yaya, cumplió 33 años el pasado 13 de abril. La presentadora nació en Ibagué, Tolima, en 1993, y ha construido su carrera en medios de comunicación y plataformas digitales.

Yaya Muñoz celebró sus 33 años / (Foto del Canal RCN)

Con motivo de su cumpleaños, compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que celebró esta nueva etapa. A través de un video, mostró un momento en el que formó con fuego el número 33, acompañado de un emotivo mensaje.

A esa niña que soñaba frente al espejo, ¡Lo estamos logrando!🤍 33 años después, sigo creyendo, sigo creciendo, sigo brillando ✨

Algunos internautas señalaron que su mensaje reflejaba un proceso de evolución, mientras otros destacaron su paso por La casa de los famosos Colombia como un punto clave en su visibilidad..