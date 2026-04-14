Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yaya Muñoz recibió sorpresa de Dímelo King en plena transmisión en vivo: así reaccionó

Yaya Muñoz recibió un lujoso regalo de Dímelo King durante una transmisión en vivo y su reacción llamó la atención.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yaya Muñoz recibió sorpresa de Dímelo King
Yaya Muñoz recibió regalo de Dímelo King / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Lo que parecía una transmisión habitual terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales, luego de una inesperada sorpresa que recibió Yaya Muñoz.

Artículos relacionados

¿Por qué Dímelo King le dio un regalo a Yaya Muñoz?

Dímelo King, compañero de Dahian Lorena Muñoz, conocida como Yaya, protagonizó un momento que rápidamente se viralizó durante una emisión del programa digital ‘Tamo en vivo’.

En medio de la transmisión, el locutor decidió sorprender a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia con un detalle especial por motivo de su cumpleaños.

¿Por qué Dímelo King le dio un regalo a Yaya Muñoz?
Dímelo King sorprendió a Yaya Muñoz en su cumpleaños / (Foto del Canal RCN)

El momento inició cuando él le pidió que cerrara los ojos sin darle mayores pistas. Mientras Yaya seguía la indicación, Dímelo King preparó el regalo frente a las cámaras, generando expectativa entre quienes seguían la transmisión en tiempo real.

La escena captó la atención de los internautas, quienes comenzaron a comentar en redes sociales sobre lo que podría tratarse.

Artículos relacionados

¿Qué regalo le dio Dímelo King a Yaya Muñoz?

Tras unos segundos de expectativa, Yaya abrió los ojos y se encontró con un reloj acompañado de sus certificados de compra, lo que indicaba que se trataba de un producto original.

La reacción de la creadora de contenido fue inmediata: se llevó las manos al rostro y expresó su sorpresa con gestos que, según internautas, evidenciaban emoción.

Según se observó en el video, la exparticipante no ocultó su impresión y le dio un abrazo. Además, expresó palabras de agradecimiento hacia su compañero, destacando el significado del gesto en una fecha especial.

Artículos relacionados

¿Cuántos años tiene Yaya Muñoz?

Dahian Lorena Muñoz, conocida como Yaya, cumplió 33 años el pasado 13 de abril. La presentadora nació en Ibagué, Tolima, en 1993, y ha construido su carrera en medios de comunicación y plataformas digitales.

¿Cuántos años tiene Yaya Muñoz?
Yaya Muñoz celebró sus 33 años / (Foto del Canal RCN)

Con motivo de su cumpleaños, compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que celebró esta nueva etapa. A través de un video, mostró un momento en el que formó con fuego el número 33, acompañado de un emotivo mensaje.

A esa niña que soñaba frente al espejo, ¡Lo estamos logrando!🤍 33 años después, sigo creyendo, sigo creciendo, sigo brillando ✨

Algunos internautas señalaron que su mensaje reflejaba un proceso de evolución, mientras otros destacaron su paso por La casa de los famosos Colombia como un punto clave en su visibilidad..

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio y Carolina Gómez revelan detalles de su nueva casa Yeferson Cossio

Yeferson Cossio y Carolina Gómez revelan detalles de su nueva casa en construcción; así luce

Yeferson Cossio y Carolina Gómez sorprendieron al revelar qué espacios tendrá su nueva casa que aún se encuentra en construcción.

Juanda Caribe durante la visita de Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia. Juanda Caribe

Sheila rompe el silencio con fuerte indirecta y desata rumores sobre Juanda Caribe: ¿qué dijo?

Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe, causó revuelo al compartir video que fue interpretado como un mensaje sobre su relación con el humorista.

Paola Jara derrite las redes al mostrar a Emilia Paola Jara

Paola Jara sacude las redes al revelar foto de Emilia: este fue el parecido que notaron

Una vez más, Paola Jara causa revuelo entre sus seguidores, al dejar ver a Emilia, mostrando el parecido que heredó de ella.

Lo más superlike

Karola habla de su futuro amoroso tras el reality: ¿Eidevin o Jota? La casa de los famosos

Karola rompe el silencio sobre su vida amorosa: ¿volverá con Jota o elegirá a Eidevin?

Karola habló de su futuro amoroso tras el reality y dejó en duda qué pasará con Eidevin y Jota ahora que salió de La casa de los famosos.

Reconocido periodista fue hallado sin vida en su casa por su hija: ¿quién era? Talento internacional

Reconocido periodista fue hallado sin vida en su casa por su hija: ¿quién era?

Karol G en Coachella 2026: esta sería la millonaria cifra que habría cobrado por su presentación Karol G

Esta sería la millonaria cifra que Karol G habría cobrado por su presentación en Coachella 2026

Carla Giraldo presentadora de La casa de los famosos Col reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso Carla Giraldo

Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Col, reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso

En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera Christian Nodal

Christian Nodal hizo polémica confesión sobre su carrera musical: "no soy dueño de mi nombre"