Yaya Muñoz reaccionó al supuesto nuevo romance de José Rodríguez

La presentadora Yaya Muñoz reaccionó tras el supuesto nuevo romance de su expareja José Rodríguez.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿José Rodríguez tiene nueva pareja?

El influenciador y modelo José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que filtraran un video de él muy romántico con una misteriosa mujer.

Tras las imágenes, muchos internautas señalaron que el creador de contenido estaría comenzando una nueva relación luego de su ruptura con Yaya Muñoz, quien confirmó hace algunas semanas que su noviazgo se terminó sin dar razones al respecto.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz tras el supuesto nuevo romance de José Rodríguez?

La también exparticipante de La casa de los famosos Colombia, que es panelista en el programa 'Dímelo King', fue interrogada sobre el video que circula de su expareja y señaló que no le ve nada de malo que él esté con otra persona, pues es un hombre que ya no tiene ningún compromiso.

"El muerto al hoyo, el vivo al baile, es un hombre soltero, yo soy una mujer soltera, él puede hacer lo que quiera (...) de hecho me alegra, lo importante es que esté bien, que esté feliz, le deseo que consiga su 50% rápido", expresó.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hermana de Yeison Jiménez reaccionó al homenaje que le hizo Bad Bunny en concierto

¿José Rodríguez reaccionó a su video con misteriosa mujer?

El influenciador La Liendra, que estuvo compartiendo con José Rodríguez y varios de sus amigos en su casa, le mostró la noticia y este señaló que estaba soltero, por lo que, no le veía nada malo.

Sin embargo, no confirmó ni desmintió que estuviera en una relación nuevamente.

Yaya Muñoz ha expresado que, por ahora no se encuentra con nadie, pues está enfocada en otras cosas.

Por ahora, Yaya Muñoz y José Rodríguez siguen cautivando a sus fanáticos desde sus respectivos proyectos y en sus redes sociales con su diverso contenido.

Por su parte, miles de internautas han opinado sobre el tema, algunos guardando la esperanza de una posible reconciliación, mientras que otros indicaron que esperan que cada uno logre conseguir una nueva pareja con la que pueda ser felices.