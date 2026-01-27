Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yaya Muñoz reaccionó al supuesto nuevo romance de José Rodríguez

Yaya Muñoz sorprendió con sus palabras al hablar sobre la que sería la nueva relación de José Rodríguez.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
yaya muñoz y jose rodriguez
Yaya Muñoz habla de su ex José Rodríguez/Buen día, Colombia

La presentadora Yaya Muñoz reaccionó tras el supuesto nuevo romance de su expareja José Rodríguez.

Artículos relacionados

¿José Rodríguez tiene nueva pareja?

El influenciador y modelo José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que filtraran un video de él muy romántico con una misteriosa mujer.

yaya muñoz sobre jose rodriguez

Tras las imágenes, muchos internautas señalaron que el creador de contenido estaría comenzando una nueva relación luego de su ruptura con Yaya Muñoz, quien confirmó hace algunas semanas que su noviazgo se terminó sin dar razones al respecto.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz tras el supuesto nuevo romance de José Rodríguez?

La también exparticipante de La casa de los famosos Colombia, que es panelista en el programa 'Dímelo King', fue interrogada sobre el video que circula de su expareja y señaló que no le ve nada de malo que él esté con otra persona, pues es un hombre que ya no tiene ningún compromiso.

yaya muñoz y jose rodriguez separados

"El muerto al hoyo, el vivo al baile, es un hombre soltero, yo soy una mujer soltera, él puede hacer lo que quiera (...) de hecho me alegra, lo importante es que esté bien, que esté feliz, le deseo que consiga su 50% rápido", expresó.

Artículos relacionados

¿José Rodríguez reaccionó a su video con misteriosa mujer?

El influenciador La Liendra, que estuvo compartiendo con José Rodríguez y varios de sus amigos en su casa, le mostró la noticia y este señaló que estaba soltero, por lo que, no le veía nada malo.

Sin embargo, no confirmó ni desmintió que estuviera en una relación nuevamente.
Yaya Muñoz ha expresado que, por ahora no se encuentra con nadie, pues está enfocada en otras cosas.

Por ahora, Yaya Muñoz y José Rodríguez siguen cautivando a sus fanáticos desde sus respectivos proyectos y en sus redes sociales con su diverso contenido.

Por su parte, miles de internautas han opinado sobre el tema, algunos guardando la esperanza de una posible reconciliación, mientras que otros indicaron que esperan que cada uno logre conseguir una nueva pareja con la que pueda ser felices.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura reaccionó a un seguidor que la llamó señora. La Segura

La Segura recibe críticas por su forma de vestir y la comparan con una señora: así reaccionó

La Segura fue comparada con una señora por su forma de vestir y su respuesta sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Falleció actor de SpiderMan a los 38 años. Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció actor de SpiderMan a los 38 años

El actor de doblaje que dio voz a Spider-Man en español falleció a los 38 años, dejando un vacío en el doblaje latino.

Hermana Yeison Jiménez se sinceró tras su muerte Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez dejó estremecedor mensaje tras dos semanas de su fallecimiento

Heidy Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, rompió el silencio y dejó emotivo mensaje con una de sus últimas fotos juntos.

Lo más superlike

Beba sacude La casa de los famosos tras rumores de embarazo La casa de los famosos

Beba rompe el silencio tras comentarios de su posible embarazo en La casa de los famosos

Marilyn desató los rumores de embarazo tras hablar de los síntomas de Beba y su reacción no pasó desapercibida.

Blessd celebra su cumpleaños Blessd

Blessd sorprendió al revelar cómo lucía antes de ser famoso

Exmiss Universo Puerto Rico Jaylene Álvarez revela que le diagnosticaron cáncer de mama Talento internacional

ExMiss Universo revela que fue diagnosticada con cáncer de mama: "recibí un diagnóstico, no una sentencia"

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo