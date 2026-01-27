Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Yeison Jiménez dejó estremecedor mensaje tras dos semanas de su fallecimiento

Heidy Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, rompió el silencio y dejó emotivo mensaje con una de sus últimas fotos juntos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hermana Yeison Jiménez se sinceró tras su muerte
Hermana de Yeison Jiménez se sinceró. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Han pasado más de dos semanas desde el fallecimiento del artista Yeison Jiménez y su muerte sigue generando conmoción entre sus familiares y seguidores.

¿Cuál fue el mensaje de la hermana de Yeison Jiménez?

La muerte del artista el pasado 10 de enero sigue causando dolor y con el pasar de los días van saliendo a la luz material audiovisual que dejó el cantante antes de su fallecimiento.

La mayoría de estos contenidos los han estado compartiendo familiares suyos que han dejado algunos mensajes tras su partida y también han mostrado inéditos recuerdos juntos.

Precisamente, una de las hermanas del artista compartió en la mañana del 27 de enero una de sus últimas fotos junto a él en donde se mostró en una salida familiar con su papá y otros parientes.

Hija de Yeison Jiménez muestra el altar con las cenizas de su padre
Hermana de Yeison Jiménez se pronunció tras su muerte. (Foto: AFP y Freepik)

¿Cuál fue le mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras dos semanas de su muerte?

Heidy Jiménez compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde mostró ese tesoro que guarda con una de las últimas salidas junto al cantante.

En la imagen todos lucen sonrientes y abrazados demostrado así su unión y gran cariño como familia.

Junto a la instantánea, Heidy dejó un estremecedor mensaje en el que expresó todo su dolor y lo que vive por la partida de su hermano.

Nuestro amor eterno. Ahora nos acompañas desde el cielo angelito hermoso de nuestras vidas.

Asimismo, aprovechó para dejar claro que su amor será para toda la vida y que más allá que no esté en este plano terrenal su amor será para toda la vida.

Gracias por siempre haber sido el mejor y siempre estar para nosotros, te amamos por siempre.

