Yaya Muñoz le hizo duro reproche a La Liendra en vivo y en directo: esto dijo

El pasado miércoles 3 de junio, hubo revuelo en redes sociales, luego de que Yaya Muñoz revelara que La Liendra la había dejado de seguir en redes sociales, pues ellos fueron participantes de La casa de los famosos Colombia 2025 y desde allí se conocen.

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Al igual que, como conocieron a Jose Rodríguez, exnovio de la presentadora, quien, además, hizo parte del recordado team, ‘Los lavaplatos’, junto al creador de contenido y de ahí, viene su gran amistad.

Lo que dijo Yaya es que a ella le llegaron con esos rumores de que Mauricio no la seguía, por lo que dijo que ella no se había dado cuenta, hasta que le mostraron las evidencias.

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Por eso mismo, lo expuso en directo en Tamo en vivo y le reclamó contundentemente por haberla dejado de seguir, es más, hasta le reprochó por haber tomado esa decisión y es que no titubeó al decir las razones que él le dio por haberlo hecho.

¿Cuál fue el fuerte reclamo que le hizo Yaya Muñoz a La Liendra?

En Tamo En Vivo llamaron a Altafulla para hablar lo del supuesto bebé, pero no contaban con que La Liendra estaría ahí para contestar y cuando Yaya Muñoz lo escuchó, le reprochó que él no la seguía y que, por eso, era mejor que no le hablara.

El duro comentario de Yaya Muñoz a La Liendra Foto/ Canal RCN)

Cuando la panelista hizo ese fuerte reclamo en vivo y en directo, sus compañeros hicieron coro al gritar en tono “bombero”, o sea, echándole más leña al fuego.

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Por eso mismo, Yaya se echó a reír y hasta contó lo que la liendra explicó al darle sus razones y decir por qué lo había hecho.

¿Qué le dijo La Liendra a Yaya Muñoz tras haberla dejado de seguir?

En otro video que se popularizó en redes sociales, Yaya Muñoz confrontó a su excompañero de La casa de los famosos Colombia por haberla dejado de seguir, pero él le explicó lo que pasó.

Yaya Muñoz dejó sin palabras a La Liendra con fuerte reclamo Foto/ Canal RCN)

La liendra dijo que fueron “códigos de amigos”, ya que su cercanía con Jose Rodríguez lo había llevado a tomar esa decisión.

Pues el modelo fue novio de Yaya, y para él lo correcto era cortar ese vínculo con ella.