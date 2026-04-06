Altafulla causó reacciones al revelar cuándo será papá: esta fue la fecha que dio

Altafulla causó gran revuelo en redes sociales en los últimos días, tras anunciar que será papá, pues hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram con fotos de lo que sería la revelación de género.

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En la descripción de la publicación, mencionó que “ya casi son 3” y, además, dejó ver imágenes de la prueba de embarazo dando positivo, pues posó con ella sosteniéndola en la mano. Sin duda, su post generó comentarios y reacciones.

Antes de compartir este carrusel de fotos, el cantante y ganador de La casa de los famosos había dado una señal de que llegaría una nueva vida, pues había revelado una imagen en sus historias de él junto a dos globos, uno azul y el otro rosa.

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Pero, la noticia final la concluyó en la noche del miércoles 3 de junio, al publicar un nuevo video de él y la mujer que posó a su lado en la supuesta revelación de género, celebrando y enviando a sus seguidores a que fuera a su canal de YouTube.

¿Qué dijo Altafulla sobre ser padre?

Casi 24 horas después de su anuncio, Altafulla publicó un nuevo clip en su cuenta de Instagram sobre el nuevo video musical que se llama ‘Detallitos de la usa’ y en el copy reveló cuándo sería papá.

Altafulla encendió las redes tras hablar de cuándo tendría su primer hijo. (Foto/ Canal RCN)

Pues escribió: “al año que viene preño”; comentario que desató ola de mensajes en sus comentarios.

Así es como revela que no será padre en este momento y que todo se trató de una estrategia de marketing para su lanzamiento musical.

¿Qué dicen los comentarios sobre el anuncio de Altafulla?

Sin duda, en su primera publicación en donde supuestamente había revelado que sería papá, Altafulla sembró la duda, ya que muchos de sus seguidores no creyeron en esta noticia, sino que entendieron que sería una estrategia para su nueva canción.

Altafulla volvió a causar revuelo tras hablar de su supuesto bebé. (Foto/ Canal RCN)

Pero en este post en donde dice que el otro año preña, recibió mensajes jocosos de sus fanáticos y hasta del mismo Mateo Carvajal, quien dijo que Andrés “preñaría a La Liendra”.

Por su lado, la misma Melissa Martínez le comentó, escribiendo que el cantante “la da”.