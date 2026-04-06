Claudia Serrato recordó detalles del día en que descubrió que tenía cáncer: “Esa noche no dormí”

Antes de conocer su diagnóstico, Claudia Serrato notó una señal mientras realizaba una actividad cotidiana. Ahora, la manager de Lina Tejeiro, contó qué ocurrió aquella noche y cómo comenzó todo.

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¿Qué le pasó a Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro?

Claudia Serrato, reconocida por representar a varias figuras del entretenimiento colombiano, entre ellas la actriz Lina Tejeiro, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La noticia fue dada a conocer por la propia mánager mediante sus redes sociales, donde explicó que a finales de marzo de 2026 recibió el resultado de una biopsia realizada tras detectarse una masa en la parte derecha de su tronco.

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, reveló que tiene cáncer / (Foto de Freepik)

Según contó, el equipo médico que la acompaña determinó la necesidad de practicar una mastectomía en esta zona como parte del tratamiento. Además, se le programaron nuevos estudios y una biopsia en la parte izquierda con el fin de descartar cualquier otra afectación.

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Durante este proceso, Serrato también ha hablado del impacto emocional que ha significado recibir el diagnóstico. En sus publicaciones ha expresado que, aunque ha enfrentado momentos de incertidumbre y temor, busca asumir esta etapa con aceptación.

Tras compartir su situación, recibió mensajes de apoyo por parte de seguidores, colegas del medio artístico y creadores de contenido que han seguido de cerca su evolución.

¿Cómo se enteró Claudia Serrato de que tenía cáncer?

A través de sus historias en redes sociales, Claudia Serrato relató que todo comenzó una noche mientras se bañaba. Fue allí cuando notó algo diferente en su cuerpo.

Claudia Serrato reveló detalles de su historia con el cáncer / (Foto de Freepik)

De acuerdo con su testimonio, observó una pequeña sombra en la zona y decidió examinarse con más detalle. Al tocarse, sintió una masa que inmediatamente llamó su atención.

La mánager explicó que ese momento la llevó a pensar en la experiencia que vivió junto a su madre, situación que incrementó su preocupación. Según sus palabras, la angustia fue tal que no logró dormir durante esa noche.

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Serrato también recordó que, durante esa misma semana, sintió una molestia al abrazar a su hijo antes de que se fuera al colegio. En ese momento creyó que podía tratarse de un cambio relacionado con su ciclo hormonal o con el método anticonceptivo que utilizaba.

Sin embargo, aquella señal que detectó mientras se bañaba fue el primer paso para buscar atención médica y someterse a los exámenes que finalmente permitieron identificar el cáncer.

Desde entonces, Claudia Serrato ha optado por compartir parte de su experiencia con sus seguidores, con el objetivo de contar cómo ha enfrentado el proceso desde que recibió el diagnóstico y las decisiones médicas que han acompañado su tratamiento.