Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Serrato recordó detalles del día en que descubrió que tenía cáncer: “Esa noche no dormí”

Claudia Serrato llamó la atención al revelar cuáles fueron las señales que la llevaron a sospechar que podía tener cáncer.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Claudia Serrato recordó el día en que descubrió que tenía cáncer
Claudia Serrato onfesó cómo fue el día en que descubrió que tenía cáncer / (Foto de Freepik)

Antes de conocer su diagnóstico, Claudia Serrato notó una señal mientras realizaba una actividad cotidiana. Ahora, la manager de Lina Tejeiro, contó qué ocurrió aquella noche y cómo comenzó todo.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro?

Claudia Serrato, reconocida por representar a varias figuras del entretenimiento colombiano, entre ellas la actriz Lina Tejeiro, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La noticia fue dada a conocer por la propia mánager mediante sus redes sociales, donde explicó que a finales de marzo de 2026 recibió el resultado de una biopsia realizada tras detectarse una masa en la parte derecha de su tronco.

¿Qué le pasó a Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro?
Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, reveló que tiene cáncer / (Foto de Freepik)

Según contó, el equipo médico que la acompaña determinó la necesidad de practicar una mastectomía en esta zona como parte del tratamiento. Además, se le programaron nuevos estudios y una biopsia en la parte izquierda con el fin de descartar cualquier otra afectación.

Artículos relacionados

Durante este proceso, Serrato también ha hablado del impacto emocional que ha significado recibir el diagnóstico. En sus publicaciones ha expresado que, aunque ha enfrentado momentos de incertidumbre y temor, busca asumir esta etapa con aceptación.

Tras compartir su situación, recibió mensajes de apoyo por parte de seguidores, colegas del medio artístico y creadores de contenido que han seguido de cerca su evolución.

¿Cómo se enteró Claudia Serrato de que tenía cáncer?

A través de sus historias en redes sociales, Claudia Serrato relató que todo comenzó una noche mientras se bañaba. Fue allí cuando notó algo diferente en su cuerpo.

¿Cómo se enteró Claudia Serrato de que tenía cáncer?
Claudia Serrato reveló detalles de su historia con el cáncer / (Foto de Freepik)

De acuerdo con su testimonio, observó una pequeña sombra en la zona y decidió examinarse con más detalle. Al tocarse, sintió una masa que inmediatamente llamó su atención.

La mánager explicó que ese momento la llevó a pensar en la experiencia que vivió junto a su madre, situación que incrementó su preocupación. Según sus palabras, la angustia fue tal que no logró dormir durante esa noche.

Artículos relacionados

Serrato también recordó que, durante esa misma semana, sintió una molestia al abrazar a su hijo antes de que se fuera al colegio. En ese momento creyó que podía tratarse de un cambio relacionado con su ciclo hormonal o con el método anticonceptivo que utilizaba.

Sin embargo, aquella señal que detectó mientras se bañaba fue el primer paso para buscar atención médica y someterse a los exámenes que finalmente permitieron identificar el cáncer.

Desde entonces, Claudia Serrato ha optado por compartir parte de su experiencia con sus seguidores, con el objetivo de contar cómo ha enfrentado el proceso desde que recibió el diagnóstico y las decisiones médicas que han acompañado su tratamiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla volvió a causar revuelo tras hablar de su supuesto bebé Altafulla

Altafulla causó reacciones al revelar cuándo será papá: esta fue la fecha que dio

Altafulla se pronunció en sus redes sociales tras revelar que será papá, dando la fecha de cuándo se convertirá en progenitor.

¿Mariana Zapata y Juanda Caribe se reencontraron? Juanda Caribe

¿Mariana Zapata y Juanda Caribe se reencontraron? Foto en redes generó rumores

Una fotografía compartida por Mariana Zapata generó preguntas entre seguidores sobre Juanda Caribe y un posible reencuentro.

Sheila Gándara reapareció tras el detalle que habría enviado Juanda Caribe a Mariana Zapata Juanda Caribe

Sheila Gándara reapareció tras el detalle que habría enviado Juanda Caribe a Mariana Zapata

Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe, llamó la atención al compartir inesperada publicación a través de sus redes sociales.

Lo más superlike

Alejandro Estrada hizo fuerte confesión sobre su ingreso a La casa de los famosos Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reveló la razón de querer estar en La casa de los famosos: “es la revancha”

Alejandro Estrada causó reacciones al responder que quiso participar en La casa de los famosos Colombia por “una revancha”.

Shakira habla de su solteria Shakira

Shakira reveló cómo está su vida sentimental y a qué dedica sus días

¿Morir de tristeza es real? La explicación científica detrás de esta creencia Salud

¿Se puede morir de tristeza?: así puede afectar el duelo a la salud

¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha? Viral

¡Cambio en el calendario! Habrá un nuevo festivo en Colombia: ¿cuándo será la fecha?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”