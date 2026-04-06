¿Mariana Zapata y Juanda Caribe se reencontraron? Foto en redes generó rumores

Mariana Zapata volvió a captar la atención de los usuarios en redes sociales luego de compartir una fotografía que dio pie a diferentes interpretaciones.

Aunque no entregó mayores detalles sobre el contexto de la imagen, varios seguidores comenzaron a relacionarla con Juanda Caribe y a preguntarse si ambos volvieron a coincidir tras el final de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

La relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata fue uno de los temas más comentados durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. A lo largo del programa, ambos participantes demostraron una cercanía que generó conversaciones.

Las especulaciones aumentaron debido a que el humorista ingresó al reality manteniendo una relación fuera del programa con Sheila, madre de su hija. Durante la convivencia, Juanda y Mariana protagonizaron un shippeo que llamó la atención.

La historia de Juanda Caribe y Mariana Zapata continúa generando conversación / (Foto del Canal RCN)

Tras finalizar el reality, Mariana Zapata aclaró que no tuvo una relación sentimental con Juanda Caribe. Según explicó, el acercamiento surgió como consecuencia del apoyo mutuo que encontraron durante el encierro y las condiciones propias del programa.

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La creadora de contenido también señaló que nunca vio al barranquillero más allá de una amistad y rechazó versiones que la señalaban como responsable de una posible ruptura sentimental.

Luego de salir del programa, ambos han seguido compartiendo algunos espacios públicos. Incluso, se les ha visto realizando transmisiones en vivo y encuentros con seguidores.

Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron momentos de cercanía / (Foto del Canal RCN)

Precisamente, en uno de esos espacios digitales, varios usuarios les preguntaron si planeaban formalizar una relación sentimental. Ante la insistencia de los seguidores, Juanda Caribe aseguró que el tiempo definiría lo que pueda ocurrir entre ellos.

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¿Qué fotografía compartió Mariana Zapata en sus redes sociales?

La conversación volvió a surgir después de que Mariana Zapata publicara una fotografía en sus historias de Instagram. En la imagen se observaba un brindis con vino en el que aparecían tres personas participando.

Fue este detalle el que llamó la atención de algunos usuarios, quienes comenzaron a especular sobre la identidad de una de las personas presentes. Entre las teorías que circularon surgió la posibilidad de que una de las manos que aparecían en la fotografía correspondiera a Juanda Caribe.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer que el creador de contenido estuviera presente en ese encuentro. Pese a ello, la publicación fue suficiente para que varios seguidores retomaran las conversaciones sobre la relación entre ambos.