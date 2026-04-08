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Yaya Muñoz hizo incómoda confesión sobre la sudoración excesiva en sus axilas: ¿qué dijo?

Yaya Muñoz rompió el silencio para hablar de un tema que tomó fuerza durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yaya Muñoz en el after de La casa de los famosos Colombia.
Yaya Muñoz aplaudió gesto de Laura Tobón. Foto | Canal RCN.

Yaya Muñoz, quien hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente capturó la atención en redes sociales para abordar un tema por el que fue duramente criticada durante su participación en el reality de convivencia.

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¿Por qué Yaya Muñoz captó la atención en redes sociales ?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la modelo y presentadora ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, dio de qué hablar tras referirse a una situación que vivió mientras estuvo en La casa de los famosos, y fue el tema de la sudoración excesiva en sus axilas.

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"Hoy quiero hablarles de algo que duré mucho tiempo sin hacer porque no me sentía cómoda. Vi este video de Laura Tobón y la verdad me identifica 100% y sé que muchas ustedes en casa también pero que nos da miedo mostrar algo que deberíamos normalizar", señaló.

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre el tema de su sudoración excesiva en las axilas?

Durante la grabación, expuso un corto clip protagonizado por Laura Tobón en el que mostró abiertamente y sin pena que, justo cuando se encontraba en una entrevista tenía mapa, palabra que se utiliza para describir la sudoración en las axilas.

Yaya Muñoz posando a la cámara.
Esto dijo Yaya Muñoz habló de sus inseguridades . Foto | Canal RCN.

"Ay no pero miren ese mapa... ¿sudor excesivo? sí, pero para quienes lo vivimos puede ser incómodo, vergonzoso y hasta doloroso emocionalmente", dijo Yaya para referirse a esta situación.

Posteriormente, la exparticipante habló de las fuertes críticas que recibió por ser una mujer con esta condición, haciendo énfasis en que todos esos mensajes la hicieron sentir por mucho tiempo insegura, sin embargo, escuchar a Laura decirlo sin tapujos la llevó a sentirse acompañada, pues al fin alguien se atrevió a decir lo que muchas habían callado.

"Laura gracias de verdad por este video, porque a mí me dieron tan duro por algo tan humano como es la sudoración excesiva en las axilas", mencionó Yaya.

Yaya Muñoz posando a la cámara.
Yaya Muñoz se refirió a las críticas que ha recibido por su sudoración. Foto | Canal RCN.

Recordemos que, en varias oportunidades, Yaya fue objeto de comentarios por parte de sus compañeros en la casa, quienes se refirieron a este tema de manera despectiva, especialmente Melissa Gate, quien lanzó comentarios sobre esta situación.

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