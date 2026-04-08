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Carmen Villalobos habría lanzado fuerte indirecta a su expareja tras sus declaraciones: “Se honra”

Carmen Villalobos reapareció y lanzó fuerte mensaje sobre la lealtad tras el pronunciamiento de su expareja.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de Carmen Villalobos sobre lealtad que generó revuelo en redes
Carmen Villalobos sorprende con mensaje sobre lealtad tras declaraciones de su ex. (Foto: AFP)

La reconocida actriz, Carmen Villalobos, reapareció en sus redes sociales causando revuelo con un curioso mensaje que de inmediato fue relacionado con su vida sentimental, especialmente tras las recientes declaraciones de su expareja.

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¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre la lealtad que causaron revuelo?

Carmen Villalobos suele compartir en sus redes detalles sobre su vida profesional y, en menor medida, aspectos de su vida personal, enfocándose principalmente en su estilo de vida, como rutinas de ejercicio y algunas de sus jornadas laborales.

En esta ocasión sorprendió al compartir un fragmento que llamó la atención de sus seguidores, quienes interpretaron que sería una posible indirecta para su expareja, el presentador deportivo, Frederik Oldenburg.

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“Gracias a quienes nos defienden en las mesas donde no estamos”, fueron las palabras la inicio para luego lanzar un fuerte mensaje sobre la lealtad.

El mensaje de Carmen Villalobos sobre lealtad que generó revuelo en redes
Carmen Villalobos sorprende con mensaje sobre lealtad tras declaraciones de su ex. (Foto: AFP)

“Esa clase de lealtad no se compra, se honra”, escribió Carmen Villalobos generando una ola de reacciones tras las recientes declaraciones de su expareja en una entrevista sobre su ruptura con la actriz.

Pero no solo el mensaje llamó la atención, sino que además la actriz colombiana acompañó el mensaje con una reconocida canción de Sia, Chandelier, que habla sobre sobre los excesos en la vida para ocultar o evitar los sentimientos.

¿Por qué relacionan el mensaje de Carmen Villalobos con su expareja?

Tras el mensaje, muchos usuarios empezaron a relacionarlo con las recientes declaraciones de su expareja, Frederik Oldenburg.

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En medio de una entrevista el periodista deportivo contó que fue él el que decidió darle fin a su relación con Carmen Villalobos, aunque no reveló el verdadero motivo, si dijo que esto sucedió a finales del año pasado.

En la misma entrevista, el venezolano contó que, por mutuo acuerdo, la noticia no sería revelada públicamente de inmediato, sino que se daría a conocer a principios de año, y que tuvo que pedirle a Carmen Villalobos que lo hiciera, pues ya había pasado el tiempo del acuerdo.

Noticia que efectivamente se dio a conocer por la misma Carmen Villalobos con un curioso video a finales de enero de 2026, dando así a conocer que su relación con Frederik Oldenburg había llegado a su fin.

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