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Entre Panas: la serie web número uno en Colombia, ¡llega a la pantalla del Canal RCN!

Durante sus cinco temporadas, Entre Panas se ha consolidado como la serie web número 1 en el país, acumulando más de 80 millones de visualizaciones

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
La serie web número 1 de Colombia, ahora en RCN
Entre Panas llega a la pantalla del Canal RCN

Entre Panas, la serie web más exitosa de Colombia, ahora se podrá disfrutar a través de la pantalla del Canal RCN.

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¿Qué es Entre Panas?

Entre Panas es una serie web que fue creada hace 10 años con el fin de contar y celebrar historias, conversaciones y anécdotas que suelen presentarse cuando un grupo de amigos se reúne. La producción le apuesta a mostrar de manera cercana y auténtica cómo es que se vive la amistad.

¿Por qué Entre Panas es tan reconocida?

Al día de hoy, la serie cuenta con cinco (5) temporadas en las que se representan distintas situaciones cotidianas entre "parches" de amigos; gracias a ello, se convirtió en un fenómeno que acumuló más de 80 millones de visualizaciones, posicionándose como la número uno en Colombia.

¿Va a haber una nueva temporada de Entre Panas?

En el 2026 se anunció el lanzamiento de la sexta temporada de Entre Panas. En esta nueva etapa de la serie tiene como propósito mantener el elenco original, con el que el público ya se ha identificado antes; entre ellos, se encuentran actores de alta talla como: Julián Caicedo, Kimberly Reyes, Jhon Alex Castillo, Alejandro Aguilar y Victoria Hernández.

Kimberly Reyes y Alejandro Aguilar en Entre Panas
Kimberly Reyes y Alejandro Aguilar hacen parte del elenco de "Entre Panas". Fofos de Canal RCN

Además de algunos otros personajes que serán interpretados por Manolo Cardona, Mabel Moreno, Valentina Taguado, Emmanuel Esparza, Alejandra Villeta, entre otros.

¿Por dónde puedo ver Entre Panas?

Anteriormente, Entre Panas era una serie que era transmitida únicamente a través de plataformas digitales. Sin embargo, tras el anuncio de la nueva temporada, llega por primera vez a la pantalla del Canal RCN y a la APP de Canal RCN, dándole, de esta manera, la oportunidad de ser transmitida por televisión abierta para conquistar nuevos públicos y generar un alcance nacional.

¿Cuándo será el estreno de la nueva temporada de Entre Panas?

El gran estreno se llevará a cabo el día jueves 09 de abril del 2026 a las 10:30 p.m. A partir de esa fecha, la serie será transmitida todos los jueves a la misma hora del estreno (10:30 p.m.), a través del Canal RCN y de la APP de Canal RCN.

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