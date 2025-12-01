Yaya Muñoz habló del romance que tuvo con Zion y reaccionó al accidente que sufrió el artista

La presentadora Yaya Muñoz se pronunció sobre el delicado estado de salud del cantante Zion, quien sufrió un accidente por el que terminó hospitalizado.

¿Yaya Muñoz tuvo un romance con Zion?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ya había revelado en el reality que había sostenido un romance con el reguetonero.

Recientemente en 'Dímelo King', donde es panelista, hablaron sobre el delicado estado de salud que está enfrentado el cantante luego de haber tenido un accidente mientras manejaba una motocicleta y perdiera el control de esta.

"Fue mi pareja hace muchos años, salimos, no voy a decir que fue mi pareja, y salí en un video de él y ya, hace parte del pasado, fue como hace años, hace mucho rato", expresó.

¿Qué dijo Yaya Muñoz el accidente que sufrió Zion?

La presentadora señaló que la noticia del estado de salud de Zion la impactó bastante, señalando que desea lo mejor para él y su familia, la cual logró conocer y sabe el entorno que tiene.

Asimismo, aprovechó para detallar que considera que muchos han atacado fuertemente al artista tras su cambio físico señalándolo de hacer cosas indebidas y juzgando su apariencia cuando su transformación se debe a una intervención para mejorar no solo su apariencia, sino su salud.

¿Cómo se encuentra Zion tras su accidente?

Luego de varios días de hospitalización, el cantante Zion ya se encuentra en su casa, según se comunicó por medio de sus redes sociales, donde se señaló que ya está en casa recuperándose bajo los requerimientos médicos.

"Zion ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por toda las oraciones recibidas (...)Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y los buenos deseos", se expresó.

Por ahora, el cantante sigue en proceso de recuperación desde su hogar junto a su familia, por lo que, sus fanáticos están ansiosos de conocer que muy pronto pueda reaparecer públicamente y los siga cautivando con su música y sus presentaciones en vivo con las que tanto los pone a bailar y a cantar.