Yaya Muñoz confesó si alguna vez ha sentido celos de José Rodríguez

Durante una transmisión en vivo, Yaya Muñoz decidió hablar sin filtros sobre un tema que suele causar polémica, los celos en las relaciones.

La creadora de contenido no solo reconoció que en algún momento los ha sentido, sino que también comparó sus experiencias con algunas situaciones recientes que se han visto en La Casa de Alofoke, donde varios participantes han protagonizado intensos episodios por inseguridades y malentendidos.

¿Qué recordó Yaya sobre su experiencia en La Casa de los Famosos Colombia?

En su conversación, Yaya volvió a mencionar un episodio que vivió dentro de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y contó que, en su momento, varias personas intentaron “jugar” con sus emociones para desestabilizarla, haciéndole comentarios o insinuaciones orientadas a generarle celos.

Esto se intensificó tras su salida, cuando su pareja, José Rodríguez, permaneció en la competencia conviviendo con Karina García, quien hoy en día es una de sus amigas más cercanas.

Según explicó, hubo un intento de manipulación emocional con el objetivo de “dañarle la cabeza”, pero ella nunca cayó en ese juego, por lo que Yaya afirmó que su tranquilidad se basó en que confiaba plenamente en José y en Karina, y sabía que ninguno de los dos haría nada que pudiera lastimar sus sentimientos o poner en duda su relación.

¿Cómo maneja Yaya los celos en su vida amorosa?

Yaya fue muy honesta al reconocer que, como cualquier persona, los celos han aparecido en ciertos momentos, sin embargo, dejó claro que para ella la confianza es la base fundamental de cualquier relación sana.

Yaya Muñoz explicó que nunca dudó ni de José ni de Karina, aun cuando quisieron manipular sus emociones. Foto | Canal RCN.

Explicó que la palabra de la pareja es sagrada y que, más allá de lo que pueda sentir de manera momentánea, prefiere guiarse por las acciones y por la coherencia emocional de la persona que eligió.

Esa forma de ver el amor ha sido clave para que su relación se mantenga estable incluso en medio de la exposición mediática, la presión de los realitys y los comentarios externos que, en muchas ocasiones, buscan crear tensiones donde no las hay.

¿Por qué Yaya no volverá a compartir detalles íntimos de su relación en redes?

Uno de los puntos más contundentes de su live de TikTok fue su decisión de no volver a exponer públicamente los detalles internos de su relación, y expresó que, aunque trabaja en el mundo digital, no está dispuesta a permitir que las redes sociales se conviertan en un espacio para opinar o cuestionar las dinámicas privadas que tiene con José.

Yaya confesó que los celos existen, pero la confianza ha sido clave para mantener firme su relación. Foto | Canal RCN.

Aseguró que la audiencia suele malinterpretar, exagerar o tergiversar cualquier gesto o palabra, muchas veces con la intención de generar discordia y por eso, aunque seguirá compartiendo aspectos generales de su vida, los acuerdos, discusiones o temas personales de pareja quedarán completamente fuera de cámaras.