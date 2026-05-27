Yaya Muñoz causó revuelo con reacción a Tebi Bernal: “trabaje, papi”

Este viernes 29 de mayo, es la gran final de La casa de los famosos Colombia y la última semana de la competencia empezó con diferencias y discusiones, pues Alexa Torrex aceptó ser la jefe de campaña de Alejandro Estrada y eso no le gustó a Tebi Bernal.

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Desde el lunes 25, día en el que ingresaron a la competencia los exparticipantes para ayudar a los finalistas, el deportista dejó ver su molestia porque la cantante no quiso estar de su lado y por eso, dijo que se había sentido traicionado.

Sin embargo, muchos entienden la decisión de Alexa, porque ella y Alejo fueron un equipo desde que inició la competencia y luego llegó Tebi a su grupo. Sin duda, estas diferencias han generado reacciones en las redes sociales.

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De hecho, la misma Carla Giraldo tuvo que intervenir durante la gala del martes, para aconsejar a Bernal al decirle que tuviera una mejor actitud, porque es lo que el público merece y más en estos últimos días de competencia.

¿Qué dijo Yaya Muñoz al reaccionar a las actitudes de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Mencionado anteriormente, en las redes no han dejado de reaccionar a las actitudes de Tebi Bernal, ya que está siendo cuestionado al llamarlo “conveniente”, porque el público considera que quería el fandom de Alexa Torrex para que eso le ayude en la final.

Reacción de Yaya Muñoz a Tebi Bernal desató polémica en redes Foto/ Canal RCN)

De hecho, la hermana de la cantante reveló en un video que no confía en él y, además, cantó una canción en la que dice que “trabaje para ganarse su propio fandom”.

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Por su lado Yaya Muñoz también reaccionó a través de una historia y bailó el audio viral de redes sociales que dice “trabaje, papi para que pueda comprar los poderes”, además, escribió: “Yaya tenía razón”.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Yaya Muñoz?

Yaya Muñoz reaccionó a la controversia entre Alexa Torrex y Tebi Bernal Foto/ Canal RCN)

Yaya Muñoz rompió el silencio recientemente y reveló que, supuestamente Tebi Bernal había dañado una relación que ella tuvo, pues se iba a casar.

Además, aceptó que algo tuvo con el deportista, pero eso ya pasó y por eso, ella se ha visto molesta con él, porque así mismo, el participante de La casa de los famosos Colombia la ha mencionado en el reality.