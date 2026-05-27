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Lowe León sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de "Se Metió El León": ¿de qué se trata?

Lowe León presentó su proyecto personal más importante, dónde le mostró a sus seguidores su faceta como cantante y artista

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Lowe León lanzó “Se metió el León”, su primer álbum
Lowe León sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su primer álbum (Foto de Canal RCN)

Lowe León es un cantante barranquillero, en su momento su nombre sonó fuertemente por la relación con la bailarina y empresaria Andrea Valdiri; sin embargo, ahora se posiciona como uno de los artistas con más proyección a nivel nacional e internacional.

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Andrea Valdiri y es la ex pareja de Lowe León
Lowe León con Andrea Valdiri (Fotos de Canal RCN)

¿A qué se dedica actualmente Lowe León?

Más allá de los escándalos públicos que ha protagonizado, Lowe también es reconocido por su talento artístico. Luis Eduardo León Amarís comenzó su carrera como cantante en su adolescencia, cuando participó en el Factor X del 2006, donde demostró ser un gran cantante.

Su carrera artística tuvo una pausa antes del 2020 gracias a todas las controversias en las que Lowe se vio involucrado con Valdiri; tanto así, que el cantante se fue a vivir a España tras lo sucedido. Sin embargo, Lowe sorprendió a sus fans cuando, en el 2026, lanzó su álbum “Se metió el León” el cual afirma que se trata de su transformación personal y artística.

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¿De qué se trata “Se metió el León” el nuevo álbum de Lowe León?

El lanzamiento de su nuevo álbum significa mucho para Lowe León, ya que en varias ocasiones ha confesado que se trata de una transformación total de su vida y su carrera:

Me liberé y encontré el camino, encontré mi identidad, para lo que yo nací y yo siento que eso es lo que le quiero transmitir a mis seguidores (…) nuevamente reconectar con lo que más amo, que es la música

El nuevo álbum de Lowe León cuenta con 13 canciones
Lowe León asegura que su nuevo álbum está basado en sus experiencias (Foto de Freepik)

El álbum cuenta con 13 canciones que pretenden conectar con la identidad latinoamericana, incluyendo ritmos como el merengue, la bachata, la cumbia, entre otros. Según Lowe, cada pieza de su disco nació de experiencias reales y aprendizajes que él ha tenido.

Además, con su nuevo álbum, Lowe pretende evolucionar la música con el “AfroMerengue”, una propuesta con la que él marca su regreso a la música.

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