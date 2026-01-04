Yaya inicia el 2026 en la playa y aumentan rumores de ruptura con José.

El inicio del 2026 trajo para Yaya días de sol, mar y momentos compartidos que no pasaron desapercibidos en redes sociales.

La ausencia de José Rodríguez, su pareja, volvió a activar rumores que desde hace semanas circulan con fuerza, aunque Yaya no acompañó la publicación con palabras explícitas, varios detalles fueron suficientes para que sus seguidores empezaran a unir piezas y a preguntarse si, detrás de esas fotos felices, se esconde una historia diferente.

¿Por qué la ausencia de José Rodríguez llamó tanto la atención?

Para quienes siguen de cerca la relación, el detalle fue imposible de ignorar, en ninguna de las imágenes compartidas por Yaya aparece José, algo que resulta llamativo si se tiene en cuenta que anteriormente solían mostrarse juntos en momentos importantes, viajes o celebraciones especiales.

Además, en redes comenzó a circular la versión de que José habría cambiado de ciudad recientemente, un movimiento que, según comentan algunos internautas, podría estar relacionado con una decisión personal o profesional que habría afectado la dinámica de la pareja.

A esto se suma el hecho de que, aparentemente, no habrían recibido el Año Nuevo juntos, un gesto que muchos interpretaron como una señal de distancia emocional.

¿Qué mensaje dejó la canción elegida por Yaya Muñoz para el carrusel?

Otro elemento fue la música que acompañó la publicación, Yaya decidió usar una canción de Bad Bunny titulada “No me quiero casar”, cuyo fragmento seleccionado hace referencia directa a alguien que estuvo a punto de dar ese paso, pero que se siente aliviado de no haberlo hecho.

Yaya Muñoz subió video por el que le dicen que ya parece soltera | Foto del Canal RCN.

Aunque la música suele ser una herramienta estética en este tipo de contenidos, no pasó desapercibido que la letra coincidiera con el contexto de los rumores, los comentarios no tardaron en aparecer, con teorías, preguntas y mensajes que pedían una aclaración directa.

¿Hay ruptura confirmada entre Yaya y José?

Hasta el momento, ni Yaya ni José Rodríguez han hablado públicamente sobre su situación sentimental y ese silencio ha sido, quizás, el mayor detonante de las especulaciones.

No se sabe si Yaya Muñoz y José Rodríguez siguen juntos | Foto del Canal RCN.

Por ahora, Yaya se ha mostrado enfocada en disfrutar el presente, vivir el inicio de año con calma y rodearse de personas que le aportan tranquilidad.

Solo el tiempo dirá si se trata de una ruptura definitiva o de una etapa de cambios que ambos prefieren vivir lejos del foco mediático, mientras tanto, los seguidores siguen atentos, esperando una confirmación que, por ahora, no llega.