Yana Karpova sorprendió al revelar que dejará Colombia: “ya tengo tiquetes a Rusia”

Yana Karpova confirmó que en los próximos días dejará Colombia; ya tiene los tiquetes listos para viajar a Rusia.

¿Yana Karpova se despide de Colombia? “Ya tengo los tiquetes a Rusia”
¿Adiós definitivo? Yana Karpova confirmó que se irá del país rumbo a Rusia. (Foto Canal RCN).

Yana Karpova, actual pareja del exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia Marlon Solórzano sorprendió al revelar que pronto dejaría el país para regresar a su natal Rusia. La modelo explicó los motivos de su decisión y por qué se aventurará nuevamente en sus tierras.

¿Yana Karpova terminó su relación con Marlon Solórzano?

El anuncio de su viaje a Rusia se dio semanas después de que surgieran rumores sobre una posible ruptura con Marlon Solórzano. No obstante, la influenciadora y modelo aclaró que su regreso a su país natal no tiene relación con su vida sentimental.

¿Qué motivó a Yana Karpova a abandonar Colombia y volver a Rusia?
¿Por qué Yana Karpova decidió dejar Colombia y regresar a Rusia? (Foto Canal RCN).

De hecho, reveló que su relación con Marlon está en su mejor momento al compartir fotografías de un reciente fin de semana juntos.

De esta manera, Yana Karpova despejó los rumores y confirmó que su viaje a Rusia no significa el fin de su relación con Marlon Solórzano.

¿Por qué Yana Karpova decidió dejar Colombia y regresar a Rusia?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yana Karpova reveló de manera inesperada que dejaría Colombia para regresar a su país natal, Rusia. Esto luego de que una de sus seguidoras le preguntaba si no extrañaba a su familia, a lo que la modelo respondió que no solo los extrañaba, sino que ya tenía fecha para reencontrarse con ellos.

Karpova explicó que su viaje será temporal, pues permanecerá solo unas semanas en su país natal antes de regresar a Colombia. Además, confesó que otro de sus motivos es traer a su perrita, que actualmente vive en Rusia, para que la acompañe en su vida en Colombia.

Inesperado anuncio: Yana Karpova confirmó que se irá de Colombia muy pronto
Yana Karpova se despide de Colombia y confirma su regreso a Rusia. (Foto Canal RCN).

“Sí claro, yo ya tengo los tiquetes a Rusia y voy a ir como en un mes por unas semanas, y me devuelvo a Colombia con mi perrita… y qué felicidad que voy a ver a mis papás”, expresó.

De esta manera, Yana Karpova aclaró que su viaje a Rusia será únicamente temporal, pues en pocas semanas regresará nuevamente a Colombia, esta vez acompañada de su perrita y tras haber compartido tiempo con sus padres.

