Violeta Bergonzi, una de las mujeres que brilla con su participación en MasterChef Celebriy 2025, nuevamente sorprendió en redes sociales al revelar cómo decide manejar los comentarios negativos que recibe por parte de los internautas.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi tras los comentarios negativos que recibe?

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la reconocida presentadora acumula miles de seguidores, aprovechó para enviar un contundente mensaje a quienes con frecuencia la cuestionan.

“Vestirme linda y leer los comentarios de mi haters, mi pasión”, fueron las palabras que la actual participante de la cocina más importante del mundo agregó en el reel que rápidamente obtuvo más de 30 mil reproducciones.

Allí, fiel a su estilo irreverente, Bergonzi no dudó en bailar frente a la cámara luciendo un atuendo de dos piezas que claramente llamó la atención. Y es que, además de presumir su figura perfecta, la expresentadora de Buen día Colombia aprovechó para dejar claro con su actuación, que las críticas no le afectan en lo absoluto.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi ante las críticas que recibe de los internautas?

Así mismo, la también empresaria, no dudó en manifestar que, contrario a lo que muchos creen, los comentarios que lanza en su contra, en vez perjudicarla, le permiten seguir creciendo en todos los aspectos.

Violeta Bergonzi y su reacción ante las críticas. Foto | Canal RCN.

“No te desgastes tirándome piedras que yo con ellas sigo construyendo mi castillo”, reiteró la mujer caucana que cada noche deslumbra con su talento como cocinera.

¿Qué respondieron los internautas ante el contundente mensaje que envió Violeta Bergonzi a sus ‘haters’?

Frente a las declaraciones de la participante, seguidores de Violeta no perdieron la oportunidad para enviar amorosos mensajes en los que, además de exaltar su belleza, también le expresaron su total apoyo.

“Mujerón”, “Muñeca”, “Qué hermosa Violeta”, “Si así estás leyendo a los que te odian, ¿cómo serás leyendo a los que te aman?”, “Soy tu fan”, “Mera actitud”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus más fieles admiradores.

Por ahora, la periodista continúa dando lo mejor de sí misma para asegurar su permanencia en el programa, pues en el capítulo de hoy 25 de agosto, hará todo lo posible por quitarse el temido delantal negro y así evitar el reto de eliminación.