Yana Karpova regresó a Rusia tras confirmar que no es novia de Marlon Solórzano
Yana Karpova tomó una inesperada decisión tras confirmar que no era novia de Marlon Solórzano: regresar a su país natal, Rusia.
La reconocida influenciadora Yana Karpova sorprendió recientemente al revelar que no era novia de Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, y poco después, tomó una inesperada decisión: regresar a su país natal, Rusia.
¿Marlon Solórzano y Yana Karpova no son novios?
En una reciente entrevista con Los impresentables, Yana Karpova reveló lo impensable: Marlon Solórzano y ella no son novios oficiales. Pues según comentó a lo largo de esta conversación, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia nunca le ha pedido que oficialicen su relación.
"A mí no me ha pedido (ser novios). No sé qué somos, pero él me dice que somos parejas, que no sé qué".
Sin embargo, la influenciadora rusa rápidamente aclaró que sí sostenían un romance, pero que al no ser nada oficial no calificaba como un noviazgo. Así mismo reveló detalles de cómo habían logrado conectar de una manera más sentimental, siendo esto a raíz de un contrato que tuvieron que cumplir en Cartagena meses atrás.
¿Yana Karpova se fue definitivamente para Rusia?
Días después de esta gran revelación que sin duda alguna sorprendió a los internautas, Yana Karpova sorprendió con una inesperada publicación en la que anunciaba que se encontraba en Rusia, su país natal.
La joven influenciadora mencionó que luego de un año alejada de sus padres y su perrita había regresado a su casa por motivos en los que no profundizó, pero sí dejaron mucho a la imaginación.
"En Rusia, ahora con mi bebé hermosa. La extrañaba mucho, era un año que no la vi y a mis papás tampoco”.
Y es que la creadora de contenido manifestó que su vida había dado un giro inesperado que la habría tomado por sorpresa, pero que afrontaría con la mejor actitud.
“Y bueno, aparte de esto, la vida me dio un giro otra vez, pero bueno, pensar que Dios nos cuida y algunas situaciones pasan a propósito"
Yana Karpova no mencionó cuánto tiempo estará alejada de Colombia y mucho menos si planea regresar al país latinoamericano.