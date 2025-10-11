Yana Karpova regresó a Colombia tras confirmar el fin de su relación con Marlon Solórzano

La reconocida influencer de origen ruso Yana Karpova regresó a Colombia tras varias semanas de distanciamiento con Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, y aclaró a sus seguidores que su vínculo con él llegó a su fin.

¿En dónde se encontraba Yana Karpova?

Vale la pena recordar que, antes de que Marlon Solórzano confirmara su ruptura sentimental de manera oficial, Yana Karpova salió de Colombia rumbo a su natal Rusia para reunirse con sus padres y pasar tiempo de calidad junto a ellos.

Marlon Solórzano y Yana Karpova pusieron fin a su relación. (Fotos Canal RCN)

Durante este tiempo, la creadora de contenido compartió información sobre sus vacaciones, las cuales se extendieron hasta Dubái, en donde permaneció varios días disfrutando de las playas del paradisíaco y excéntrico lugar.

Ahora, tras un mes lejos de Colombia, la creadora de contenido decidió regresar para continuar con sus proyectos laborales y personales, pues ha manifestado en diversas ocasiones que es aquí donde ha logrado cumplir varios de sus sueños.

¿Cómo fue el regreso de Yana Karpova a Colombia?

Con un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yana Karpova anunció su regreso a Colombia.

Yana Karpova y Marlon Solórzano anunciaron el fin de su relación. (Fotos Canal RCN)

La creadora de contenido expresó que se encontraba muy feliz de volver a Medellín para retomar su vida y continuar trabajando en sus proyectos personales. Además, mencionó que extrañaba el clima de la ciudad.

“Mis amores, estoy en Colombia. Muy contenta, feliz, se siente el aire caliente, hay mucho sol, qué belleza de verdad el clima. Estoy contentísima”.

Aunque muchos esperaban su pronunciamiento sobre las declaraciones de Marlon Solórzano, quien en entrevista confirmó su ruptura de manera oficial, la influenciadora se mantuvo al margen de la situación y decidió no pronunciarse.

“Terminamos de estar juntos porque yo nunca le pedí de manera oficial que fuera mi novia. Cuando ella se operó, yo pensaba en pedirle que fuera mi novia, pero se alargó el tema y pasaron cosas, y ya no estamos juntos”, mencionó Marlon en aquella ocasión.