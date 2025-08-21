Yana Karpova mostró el resultado final de su nuevo rostro tras retoques estéticos

Yana Karpova sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar que se había sometido a varios retoques estéticos en su rostro y cuerpo. Ahora, tras varios días de la intervención enseñó el resultado final de su nueva nariz.

Artículos relacionados Epa Colombia Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor: así luce

¿Qué procedimientos estéticos se realizó Yana Karpova? Esto dijo la influenciadora

Poco después de enseñar por medio de sus redes sociales que se había sometido a un cambio completo de imagen, Yana Karpova reveló exactamente cuáles habían sido sus retoques.

Así luce el nuevo rostro de Yana Karpova después de sus retoques estéticos. (Foto Canal RCN).

Según comentó por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, había tomado la decisión de realizarse una lip*succión para marcar aún más sus curvas y una rinopl*stia.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: INPEC confirmó su destino

Así mismo bromeó al mencionar que ya no tendría que usar más filtros para embellecer su rostro, pues recordemos que esta es una de las acusaciones que suele recibir en sus fotografías.

¿Cuál es el resultado final de las intervenciones estéticas de Yana Karpova?

Aunque es bien sabido que tras una intervención estética de este nivel se deben esperar varios meses para ver el resultado final, Yana Karpova enseñó cómo luce actualmente su nueva nariz sin vendas.

Yana Karpova compartió el cambio en su rostro luego de procedimientos estéticos,. (Foto Canal RCN).

Yana resaltó que ahora sí lucía una nariz mucho más delgada y perfilada, tal y como ella siempre la había querido. Así mismo, aseguró que pronto enseñaría el resultado de su lipo.

Artículos relacionados Epa Colombia ¿Qué es una guarnición militar? Lugar al que fue trasladada Epa Colombia

"Súper feliz con mis resultados. Me veo muy linda, me encanta mi nariz perfilada y delgada. Así tal cual como yo la quería. La verdad me veo como una muñeca y pronto les mostraré como está quedando mi lipo"

¿Yana Karpova planea realizarse más procedimientos?

Teniendo en cuenta que la razón principal por la que Yana Karpova se está realizando este tipo de cambios estéticos se deben a su necesidad de sentirse bien consigo misma, internautas se mostraron interesados en saber si la influenciadora continuará llevando este cambio de imagen a otro nivel.

Sin embargo, por el momento Karpova se ha mantenido concentrada en su actual recuperación y no ha mencionado otro tipo de intervenciones en las que esté pensando en realizarse.