Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yailin la más viral impresionó al mostrar su transformación física: "Que difícil es ser yo"

Yailin la más viral cautivó a sus seguidores con imágenes que muestran su transformación física y desatan opiniones encontradas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yailin impresiona.
Yailin impresiona con su transformación física. (Foto Dia Dipasupil/AFP)

La cantante dominicana Yailin la más viral causó revuelo en redes sociales al presumir su nueva figura.

Yailin presume su pequeña cintura.
Yailin presume su pequeña cintura en redes sociales. (Foto de Giorgio Viera/AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo presumió su nueva figura Yailin la más viral?

En unas fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, Yailin sale posando con ropa negra y presumiendo su pequeña cintura, lo que desató una ola de comentarios por parte de los internautas.

Algunos la felicitaron por su figura mientras otros la critican por llevar los estándares de belleza hasta el límite.

Su nueva figura ha sido motivo de especulación, pues muchos se preguntan si se trata de disciplina en el gimnasio, procedimientos estéticos o una combinación de ambos.

“Qué difícil es ser yo”, escribió Yailin en su publicación.

Por otra parte, hace unas semanas la artista estuvo bajo la lupa de la opinión pública por unas imágenes que hizo con inteligencia artificial en las que se le ve junto a su expareja el cantante urbano Anuel AA y su hija en común Catleya, lo que causó furor entre los seguidores porque Anuel es pareja de Laury Saavedra.

¿Yailin y Karina García sacarán una canción juntas?

Asimismo, Yailin ha sonado para hacer una canción con la creadora de contenido Karina García.

La posibilidad de una colaboración entre ambas comenzó a circular con fuerza después de que se les viera compartiendo espacios públicos y apoyándose mutuamente en distintos escenarios.

Artículos relacionados

Los rumores aumentaron tras el evento Stream Fighters 4, donde Yailin acompañó a Karina en su entrada al ring para enfrentar a la modelo mexicana Karely Ruiz.

Además, Karina habló en el pódcast Tamo en vivo. Allí dejó claro que han mantenido diálogos recientes y que no descarta que en algún momento puedan trabajar juntas en la música.

Aunque no dio detalles concretos, sus palabras bastaron para que los fanáticos comenzaran a especular sobre un debut musical que podría unir dos mundos distintos.

Una colaboración entre ambas no solo sería un lanzamiento musical, sino también un acontecimiento mediático.

Artículos relacionados

El tema podría convertirse en un fenómeno viral, marcando un nuevo capítulo en la forma en que se construyen proyectos dentro de la cultura pop.

Todavía no existe confirmación oficial, pero cada aparición pública y cada gesto de complicidad alimenta la expectativa.

Yailin causa furor en redes.
Yailin genera comentarios divididos al presumir su cuerpo. (Foto Dimitrios Kambouris/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Crece la preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras la muerte de Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras muerte de Yeison Jiménez

Fans de Jhon Alex Castaño manifestaron su preocupación por su estado de salud tras verlo consumir alcohol luego de años de abstinencia.

jessica cediel sobre su papa Jessica Cediel

Entre lágrimas, Jessica Cediel rompe el silencio tras críticas por muerte de su papá

La presentadora Jessica Cediel se sinceró sobre cómo ha procesado el fallecimiento de su padre.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Reviven video de Yeison Jiménez en la final de La casa de los famosos Colombia 2: "descansa en paz"

Seguidores de Yeison Jiménez, recordaron lo que fue su presentación en la final del reality que tuvo lugar en junio del año pasado.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta habla con 'Campanita'. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta habló sin filtros con 'Campanita': "Mucha gente viene muy predispuesta conmigo"

Nicolás Arrieta sorprendió al revelarle a 'Campanita' cómo lo perciben sus compañeros de La casa de los famosos Colombia.

Ayda Valencia y Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Una prenda histórica vuelve para los aficionados que celebran el regreso de la Tricolor a los mundiales. Selección Colombia

Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas