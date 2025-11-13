WestCol y Luisa Castro desatan rumores de romance en Las Vegas, esta sería la prueba

En las últimas horas, Dahian Muñoz, mejor conocida como Yaya Muñoz, recientemente causó revuelo en redes sociales al mencionar que, al parecer WestCol tendría una relación con Luisa Castro.

¿WestCol confirmó su relación con Luisa Castro? Esto sucedió

La conversación sobre el supuesto romance entre el streamer y la creadora de contenido surgió en medio del programa 'Tamo en Vivo' de Dímelo King, en donde compartieron un reciente video con el que alimentaron los rumores de que estarían juntos.

En la grabación que rápidamente empezó a circular en las plataformas digitales y que ha sido ampliamente comentada, Luisa y WestCol aparecen cantando una canción del famoso cantante Arcángel. Cabe señalar que el audiovisual fue compartido por la misma influenciadora en su cuenta de TikTok, en donde acumula millones de seguidores.

"Estos dos tienen que terminar juntos", "Mujer hermosa", "No me ilusionen", "WestCol al lado de esa reina, todo que ver", "Él llevaba tiempo manifestándola", son algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Por qué aseguran que Luisa Castros y WestCol tendrían un romance?

A raíz de las especulaciones entre ambos creadores de contenido, Valentino Lázaro intervino para aclarar que Luisa hace un tiempo terminó su relación con Reykon, pues muchos aún siguen involucrándola con el cantante.

WestCol y Luisa Castro desatan rumores de romance. Foto | Freepik.

"Están en un viaje en Las Vegas y los dos publicaron historias, ahora puede que vayan a sacar una canción y Luisa será la modelo", afirmó Yaya. Mientras tanto, otro de los panelistas dio a conocer que WestCol está nominado a los Grammys junto a Beéle, por lo que podría convertirse en el primer streamer en ganarse un Grammy por 'La Plena'.

De acuerdo con Valentino, a este tipo de eventos llevan influenciadores y les pagan para que muestren la experiencia en redes sociales, según él, les pagan vuelos, hoteles y acceso VIP a todo lo que ocurre durante la gala.

¿Por qué WestCol y Luisa Castro se encuentran en Las Vegas?

Por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, los dos colombianos han compartido detalles de su estadía en Las Vegas, destino en el que han disfrutado de diferentes actividades turísticas en grupo.

Valentino reveló la razón por la que Luisa Castro está en Las Vegas. Foto | Canal RCN.

Por su parte, la creadora de contenido, ha revelado en sus historias que ha estado presente en varios eventos que estarían relacionado con los Latin Grammy, pues compartió un video en el que registró a Maluma y a J Balvin, además de tomarse una fotografía junto a la pareja de Balvin.