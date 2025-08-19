Westcol sorprendió con drástico cambio de look tras perder apuesta

El streamer Westcol sorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales tras cambiarse el look luego haber perdido su enfrentamiento contra el influenciador Mario Bautista.

¿Por qué Westcol tuvo que cambiarse el look?

El creador de contenido Westcol sufrió su segunda derrota en el ring de boxeo, esta vez frente al mexicano Mario Bautista en el Supernova.

El enfrentamiento tuvo lugar el pasado 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México, durante un evento que volvió a reunir a figuras del mundo digital que compitieron bajo dicho deporte.

Westcol volvió a evidenciar problemas con su cardio, lo que llevó a perder contra el youtuber, quien se llevó la victoria.

En esta oportunidad, los influenciadores acordaron prescindir del casco de protección, además de asumir que quien perdiera se rapaba.

Aunque el colombiano iba a cumplir con su palabra en el ring, no pudo hacerlo debido a que sufrió una lesión en uno de sus hombros, por la que tuvo que ser llevado de emergencia a la clínica.

Sin embargo, a través de su cuenta de X, reveló que sí cumplió en cuanto pudo y se rapó, por lo que presumió a sus seguidores su nuevo look.

En la instantánea que se tomó en modo selfie, se dejó ver desde un carro mostrando que se rapó por completo.

"Cómo me veo muchachos", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Westcol a su cambio de look?

Los internautas no tardaron en reaccionar sobre la nueva imagen del streamer, donde algunos detallaron lo bien que quedó, mencionando que incluso se ve mejor que con el pelo largo, mientras que otros no tardaron en criticarlo y recordarle su derrota en el enfrentamiento, del que estaba seguro de que iba a ganar.

Por ahora, el streamer sigue recuperándose de su hombro, entreteniendo a sus millones de fanáticos alrededor del mundo y trabajando en su propio evento de boxeo, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá, donde estarán compitiendo influenciadoras como Andrea Valdiri, Yina Calderón y Karina García.