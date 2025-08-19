Perrie Edwards rompe el silencio sobre su relación tóxica con Zayn Malik

Diez años después de su ruptura, la cantante Perrie Edwards, integrante de Little Mix, abrió su corazón y habló sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida personal: su noviazgo con Zayn Malik.

En una reciente conversación con Paul C. Brunson para su pódcast We Need To Talk, la artista de 32 años confesó que aquella relación la marcó profundamente, al punto de hacerla pensar que “no quería volver a conocer a nadie”.

¿Qué dijo Perrie Edwards sobre su relación con Zayn Malik?

Aunque Perrie evitó mencionar nombres directamente, describió lo que vivió en su “primera relación”, a la que calificó como tóxica.

La intérprete recordó que, al ser su primer amor, llegó a normalizar conductas dañinas que confundía con lo que debía ser el amor.

“Creo que en ese momento pensaba que todo lo que experimentábamos era normal. [...] Era mi primera relación, mi primer amor, así que me decía: ‘Quizá esto debe sentirse un poco tóxico, quizá así es como funciona’. Incluso llegué a pensar que sufrir era parte de lo normal”, relató Edwards.

El impacto emocional fue tan fuerte que, tras la ruptura, desarrolló un rechazo hacia las citas.

“Cuando quedé soltera, no quería conocer a nadie más. Creía que ya había terminado con el amor. No pensaba que pudiera soportar ese dolor otra vez”, confesó la artista.

Zayn Malik y Perrie Edwards: su historia de amor

Zayn Malik y Perrie Edwards se conocieron en 2011 durante su participación en The X Factor, el programa que catapultó a la fama tanto a One Direction como a Little Mix.

Aunque nunca quedó del todo claro el momento exacto en que comenzaron a salir, la química entre ambos surgió en aquella época y poco después iniciaron un romance que se volvió mediático.

Zayn Malik y Perrie Edwards se comprometieron en 2013, cuando ambos apenas tenían poco más de 20 años.

Perrie Edwards y Zayn Malik fueron una de las parejas más mediáticas del 2010. (Foto Robin Marchant / AFP) (Foto Justin Tallis / AFP)

Sin embargo, la relación terminó dos años después, en medio de rumores de infidelidad y tras la salida de Malik de One Direction.

En una entrevista reciente con la revista Nylon, el cantante británico reconoció que en aquella etapa aún no tenía la madurez necesaria para sostener una relación de ese tipo.

“De los 17 a los 21 años estuve en una relación. Estaba comprometido y pensaba en casarme, pero no sabía nada en ese entonces. Creía que sí, porque tenía 21 años y legalmente podía hacer todo, pero en realidad no entendía nada”, admitió el cantante.

¿Perrie Edwards tiene pareja?

Con el tiempo, Perrie logró rehacer su vida sentimental y encontró estabilidad junto al futbolista Alex Oxlade-Chamberlain, con quien actualmente está comprometida y comparte un hijo llamado Axel.

La artista confesó que al inicio le costaba adaptarse a una dinámica de pareja sana, pues estaba acostumbrada a reaccionar con miedo o anticipando conflictos.

“Al principio, cuando algo pasaba, yo pensaba: ‘Seguro se va a enojar o no le va a gustar’. Pero Alex siempre respondía con calma, me decía: ‘Está bien’, y eso me desconcertaba porque no era lo que había vivido antes”, contó.

Perrie asegura que haber dejado atrás esa relación fue clave para comprender lo que realmente significa un vínculo saludable y valorar la serenidad que encontró en su nueva etapa.