Sara Uribe reveló cómo superar una ruptura y su mensaje fue vinculado con Fredy Guarín

Sara Uribe compartió un consejo sobre cómo manejar el final de una relación y habló de la importancia de soltar.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sara Uribe
¿Cómo supera las rupturas Sara Uribe? | Foto AFP: John Parra

Sara Uribe se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en el mundo del entretenimiento, donde no solo se ha destacado por su labor como presentadora y creadora de contenido digital, sino también por compartir detalles de su faceta como madre de su hijo Jacobo, fruto de su exrelación con el futbolista Fredy Guarín.

Además, Sara compartió en las últimas horas, a través de sus redes sociales, un mensaje donde le dio un consejo a un seguidor con respecto a los duelos y al aprendizaje que se tiene al momento de soltar una relación cuando llega a su fin.

Sara Uribe compartió emotivo mensaje cuando se acaba una relación: ¿qué dijo?

Cabe destacar que Sara Uribe cuenta con más de siete millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y recientemente ha sido tema de conversación por enviar un mensaje a un fanático sobre cómo superar una relación en momentos difíciles. La pregunta del seguidor fue: “¿Cómo dejar ir a alguien?”, y la influenciadora respondió:

Sara Uribe
Sara Uribe reveló cómo superar una ruptura. | Foto: Canal RCN

“Es que soltar es una de las cosas más difíciles de la vida, y más que todo, soltar expectativas o los deseos que teníamos con otras personas. Pienso que toca pensar en lo malo de la persona y entender a las malas que no era para ti. Y la terapia, si tienes la posibilidad, siempre será una superherramienta”, detalló Sara.

Con base en estas palabras, varios usuarios han relacionado el mensaje con su pasada relación con Fredy Guarín. Sin embargo, la creadora de contenido digital ha expresado en varias ocasiones que está orgullosa de ser madre y de ser una empresaria exitosa. Hasta el momento, no ha confirmado tener una relación con otra persona.

Sara Uribe
¿Qué proyectos tiene en la actualidad Sara Uirbe? | Foto: Canal RCN

¿Cuáles son los nuevos proyectos profesionales de Sara Uribe?

Es clave mencionar que Sara ha compartido, a través de sus redes sociales, que en los últimos días estuvo de viaje por Dubai en un compromiso profesional, donde mostró varias de sus experiencias durante su visita a este país.

Desde luego, muchos de sus seguidores han resaltado la labor de Sara Uribe como madre de Jacobo y por su perfil emprendedor gracias a los distintos proyectos que lidera a nivel profesional y personal.

