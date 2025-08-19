Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado contó en Buen Día, Colombia lo que nadie sabía de ella y habló de MasterChef

Valentina Taguado dejó ver su lado más personal en Buen Día, Colombia y contó su experiencia en MasterChef.

Valentina Taguado se ha posicionado como una de las locutoras más famosas del país donde se ha destacado por su carisma, arrolladora personalidad y la manera tan original que tiene para conectar con su audiencia, en especial al ser una de las participantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity.

Además, Valentina es una de las invitadas este 19 de agosto en el programa de ‘Buen Día, Colombia’, donde no solo ha sorprendido con su gran avance en la cocina del país, sino que también, al contar algunas de sus curiosidades a nivel personal.

Valentina Taguado confesó algunas de sus curiosidades en ‘Buen Día, Colombia’

Sin duda, el paso de Valentina Taguado en la cocina más famosa del país no solo ha demostrado su gran avance a lo largo de la competencia, sino que también, compartió recientemente en el programa de Canal RCN algunas curiosidades en su personalidad:

“Huelo toda la comida antes de comérmela”, “No me gustan las bebidas frías”, “Estoy enamorada de Claudia Bahamón”, señaló Valentina.

Cabe destacar que la visita de Valentina en ‘Buen Día, Colombia’ no ha pasado por alto, pues muchos de sus seguidores han admirado su talento culinario y la gran amistad que ha construido con varios participantes de MasterChef Celebrity, entre esos, con Valeria Aguilar y Raúl Ocampo, con quien ha entablado una especial amistad en el transcurso del programa.

Durante la entrevista, Valentina confesó que su principal inspiración en la vida es la locución, pues ha ganado un importante reconocimiento en el país al demostrar que ama conectar con el público, visibilizando su gran talento en esta rama periodística.

Valentina Taguado ganó el mejor cachete de Rausch en la actual temporada

Es clave recordar que el pasado 18 de agosto, Valentina Taguado se enfrentó a un reto de eliminación, siendo la única mujer de la competencia y, durante la presentación de su platillo llamado: ‘Delicatés’, el chef Jorge Rausch resaltó su gran disciplina, catalogando su menú como uno de los mejores de la temporada.

Con base en esto, Valentina se ha ganado la admiración por parte de sus seguidores al demostrar su progresivo avance culinario en la competencia. Todo esto, gracias a la autenticidad y estudio que mantiene en todas sus recetas.

