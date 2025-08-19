Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fredy Guarín se mostró con sus tres hijos y dedicó mensaje: "No puedo remediar mi pasado"

El futbolista Fredy Guarín reveló emotivas palabras luego de mostrarse junto a sus tres hijos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Fredy Guarín dedica emotivo mensaje a sus hijos

El futbolista Fredy Guarínreveló a sus millones de fanáticos un emotivo mensaje luego de mostrarse junto a sus tres hijos.

¿Qué reveló Fredy Guarín con sus hijos?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, compartió una fotografía en la que se mostró en la compañía de sus tres hijos, Daniel y Danna, fruto de su pasado matrimonio con la empresaria Andreina Fiallo y Jacobo, producto de su relación con la presentadora Sara Uribe.

Fredy Guarín con sus hijos

¿Qué palabras dedicó Fredy Guarín tras mostrarse con sus hijos?

El futbolista aprovechó para revelar lo feliz que se siente después de tanta tormenta en su vida y poder estar en paz con sus hijos.

"Hoy puedo poner mi cabeza sobre la almohada con la tranquilidad de no hacerle más daño a mis hijos y seres queridos. Sé que, si el sufrimiento los visita no lleva mi nombre. No puedo remediar mi pasado, pero sí me hago responsable de mi presente.

Hoy dedico amarme y amar", escribió.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de elogios y felicitaciones por este nuevo proceso que está viviendo en su vida.

Recordemos que, Guarín ha sorprendido a sus seguidores con un notable cambio tanto físico como espiritual. Su transformación ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde sus fans siguen de cerca cada una de sus publicaciones y actualizaciones sobre esta nueva etapa de su vida.

Fredy Guarín feliz con sus hijos

Este cambio en su vida se da luego atravesar una etapa muy difícil marcada por el alcoholismo, un problema del que le tomó tiempo y esfuerzo recuperarse, según confesó.

Por ahora, el futbolista se encuentra en una relación con María José Rojas, una médica ajena al mundo del entretenimiento, con quien confirmó hace algunas semanas su noviazgo y de quien se ha mostrado bastante enamorado.

Cabe destacar que, el hijo mayor del futbolista protagonizó una reciente polémica en redes sociales con Sara Uribe luego de que señalara que ella nunca le pidió perdón a su familia por haberse involucrado con el jugador, algo que ella sostiene que sí hizo.

