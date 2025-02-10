Westcol se pronunció sobre supuesta infidelidad de Karina a Altafulla

La ruptura entre la influenciadora Karina Garcíay el cantante Altafullaha desatado varias reacciones y especulaciones al respecto.

Recientemente, surgió un video en el que relacionaron a Karina García con el streamer Westcol asegurando que ella se estaba escondiendo de la transmisión en vivo que hizo el creador de contenido hace algunos días, mientras el cantante Altafulla estaba viajando.

¿Karina García le fue infiel a Altafulla?

El cantante Altafulla estuvo en entrevista en Mix y allí mostraron un video donde le señalaron que mientras él estaba promocionando su música en otros países Karina García se estaba escondiendo en un stream de su amigo Westcol, relacionándola con él.

El artista detalló que solo tenía cosas buenas por decir de ella y que desconocían si ellos tenían algo.

¿Qué dijo Westcol sobre la supuesta infidelidad de Karina García?

El streamer defendió a la paisa y aclaró que ellos nunca estuvieron juntos ese día, además de reiterar la gran amistad que hay entre ambos, mencionando que si hubieran estado juntos ella no se escondería.

"La mayor estupidez del mundo, peor mier*** inventada y ustedes que vieron el stream fue como de ocho horas y en ningún momento estuvo Karina", señaló.

Asimismo, dio a conocer que habló con la influenciadora al respecto, donde ella le reiteró que no es la que aparece en la imagen.

"La gente que habla mie***, le escribo a Karina y me dice 'me están funando' y yo le digo 'pero esa es usted', pensé que estaba dando vuelta y me dice 'qué voy a ser yo', pero ni siquiera es Karina, imagínese", agregó.

Cabe destacar que, la famosa pareja confirmó que su relación terminó no por infidelidades o terceros, sino tras ciertas diferencias entre ellos, que se provocaron en su mayoría por la distancia debido a los compromisos labores de cada uno.

Por ahora, Karina García no ha salido hablar del tema, por el contrario, sigue entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido, en especial sobre sus entrenamientos para su enfrentamiento en 'Stream Fighters 4', evento organizado por Westcol, que se dará el próximo 18 de octubre.