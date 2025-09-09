Westcol rompió el silencio: desmintió rumores sobre el supuesto streaming con Daddy Yankee
Westcol desmintió los rumores sobre una supuesta conversación con Daddy Yankee y aclaró que nunca hubo invitación ni rechazo del artista.
En los últimos días, las redes sociales se llenaron de comentarios alrededor de una supuesta conversación entre Daddy Yankee y el streamer colombiano Westcol, pues según las capturas que circularon, el creador de contenido le habría pedido al artista hacer un streamig juntos y este lo habría rechazado.
¿Qué dijo realmente Westcol sobre la supuesta interacción?
El mismo streamer salió en redes sociales desmintiendo los rumores sobre la noticia y aseguró que era falso, explicó que nunca le escribió a Daddy Yankee para invitarlo y que la captura fue inventada.
Además, con un tono relajado expresó que no existe ningún tipo de comunicación con el artista, e incluso tomó con humor la situación pues afirmo que recibir una respuesta de una figura tan importante como él, así fuera para negarse, habría sido un logro para cualquiera.
Con esto buscó restarle dramatismo a la noticia y al mismo tiempo dejó en evidencia lo rápido que un contenido se viraliza sin pruebas y expandiéndose sin argumentos incluso en algunos medios nacionales y portales digitales.
¿Cómo reaccionaron los seguidores de Westcol ante la aclaración?
Las declaraciones de Westcol no pasaron desapercibidas y muchos de sus seguidores destacaron la transparencia con la que enfrentó el rumor, además aplaudieron que no dejara crecer el malentendido, aunque no fuera una situación tan fuerte.
Parte del impacto que esta noticia tuvo en el medio del entretenimiento, es gracias a la etapa que vive el artista de música urbana tras anunciar su regreso y confirmar su dedicación a la fe cristiana.
¿Por qué el rumor sobre Westcol y Daddy Yankee tomó tanta fuerza en redes sociales?
Su respuesta ficticia “solo tengo tiempo para Dios” encajaba con la imagen que muchos asociaron a su actual etapa de vida y contribuyó a que más personas creyeran en la veracidad de la historia.
Finalmente, Westcol dejó claro que no hubo tal invitación, ni rechazo, ni comunicación alguna con el artista y que, aunque es una noticia falsa, es importante confirmar la información antes de compartirla y convertirla en una tendencia global en cuestión de días o minutos.