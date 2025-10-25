Mejor amigo de Yina Calderón renunció a su nuevo proyecto digital de chismes, ¿por desacuerdos?

Con la participación de Yina Calderón en un próximo reality en República Dominicana y la reciente renuncia de Junior Flórez a su programa digital de chismes, los internautas se preguntan cuál será el futuro de este nuevo proyecto de la influenciadora, que ahora se queda sin dos de sus figuras más importantes.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada reconoce que perdió el control frente a Aida Victoria: "ella ha sido grosera”

¿Por qué Junior Florez renunció al programa digital de Yina Calderón?

En redes sociales comenzaron a circular rumores sobre las posibles razones por las que Junior Florez ya no aparece en las transmisiones de Escándalo TV, el programa digital lanzado por Yina Calderón el pasado 29 de septiembre. Incluso, algunos seguidores llegaron a pensar que su salida se debía a desacuerdos internos.

Rumores y tensiones tras la renuncia del mejor amigo de Yina Calderón a su programa digital. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, el comunicador social e influenciador rompió el silencio y aclaró la situación, revelando la verdadera razón por la que ya no hace parte del proyecto. Según explicó, su decisión no tuvo que ver con conflictos con Yina Calderón, sino con compromisos personales y nuevos planes profesionales que desea impulsar.

Artículos relacionados Jessica Cediel Jessica Cediel se viste de luto tras lamentable pérdida

Florez señaló que su renuncia se dio dos días antes del enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

“Renuncié a Escándalo TV. ¿Cuándo renuncié? Eso fue el jueves 16 de octubre. Hablé con Yina, le dije que no podía continuar porque tengo un proyecto en la ciudad de Cúcuta que estoy realizando desde hace mucho tiempo y no he podido dedicarle el tiempo necesario. He estado muy ocupado en Bogotá con eventos, redes sociales y otras cosas. Es un proyecto muy importante para mi vida, en el que me voy a lanzar como empresario”, explicó.

¿Programa de chismes de Yina Calderón llegará a su fin a menos de un mes de su estreno?

A raíz de la renuncia de Junior Florez y con la ausencia de Yina Calderón en la mesa de diálogo de su programa de chismes, internautas se comenzaron a preguntar quién quedaría a cargo de este, o si definitivamente llegaría a su fin.

Amigo y colaborador de Yina Calderón anuncia su renuncia al nuevo proyecto digital. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, Yina mencionó en su más reciente transmisión que sus hermanas Cluadia, Leonela y Juliana quedarían a cargo de las transmisiones y serían ellas quienes debatirían sobre las diferentes polémicas que fueran surgiendo en los próximos meses.

Artículos relacionados Influencers Impactante detalle: así encontraron el cuerpo sin vida de Baby Demoni

Así mismo, Junior aseguró que las hermanas Calderón tenían todo el potencial para que el programa continuara creciendo y ganando fama.