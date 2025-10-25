Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mejor amigo de Yina Calderón renunció a su nuevo proyecto digital de chismes, ¿por desacuerdos?

Junior Florez, mejor amigo de Yina Calderón renunció a su nuevo proyecto digital a menos de un mes de su estreno.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
A menos de un mes del estreno, mejor amigo de Yina Calderón deja su nuevo proyecto
¿Crisis en el proyecto de Yina Calderón? Su mejor amigo renunció inesperadamente. (Foto Canal RCN).

Con la participación de Yina Calderón en un próximo reality en República Dominicana y la reciente renuncia de Junior Flórez a su programa digital de chismes, los internautas se preguntan cuál será el futuro de este nuevo proyecto de la influenciadora, que ahora se queda sin dos de sus figuras más importantes.

Artículos relacionados

¿Por qué Junior Florez renunció al programa digital de Yina Calderón?

En redes sociales comenzaron a circular rumores sobre las posibles razones por las que Junior Florez ya no aparece en las transmisiones de Escándalo TV, el programa digital lanzado por Yina Calderón el pasado 29 de septiembre. Incluso, algunos seguidores llegaron a pensar que su salida se debía a desacuerdos internos.

Junior Florez, amigo de Yina Calderón, dejó el proyecto digital a pocas semanas de su estreno
Rumores y tensiones tras la renuncia del mejor amigo de Yina Calderón a su programa digital. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, el comunicador social e influenciador rompió el silencio y aclaró la situación, revelando la verdadera razón por la que ya no hace parte del proyecto. Según explicó, su decisión no tuvo que ver con conflictos con Yina Calderón, sino con compromisos personales y nuevos planes profesionales que desea impulsar.

Artículos relacionados

Florez señaló que su renuncia se dio dos días antes del enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

“Renuncié a Escándalo TV. ¿Cuándo renuncié? Eso fue el jueves 16 de octubre. Hablé con Yina, le dije que no podía continuar porque tengo un proyecto en la ciudad de Cúcuta que estoy realizando desde hace mucho tiempo y no he podido dedicarle el tiempo necesario. He estado muy ocupado en Bogotá con eventos, redes sociales y otras cosas. Es un proyecto muy importante para mi vida, en el que me voy a lanzar como empresario”, explicó.

¿Programa de chismes de Yina Calderón llegará a su fin a menos de un mes de su estreno?

A raíz de la renuncia de Junior Florez y con la ausencia de Yina Calderón en la mesa de diálogo de su programa de chismes, internautas se comenzaron a preguntar quién quedaría a cargo de este, o si definitivamente llegaría a su fin.

Junior Florez anunció su salida del programa digital que lanzó junto a Yina Calderón
Amigo y colaborador de Yina Calderón anuncia su renuncia al nuevo proyecto digital. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, Yina mencionó en su más reciente transmisión que sus hermanas Cluadia, Leonela y Juliana quedarían a cargo de las transmisiones y serían ellas quienes debatirían sobre las diferentes polémicas que fueran surgiendo en los próximos meses.

Artículos relacionados

Así mismo, Junior aseguró que las hermanas Calderón tenían todo el potencial para que el programa continuara creciendo y ganando fama.

“En los 10 capítulos que estuve presentado Escándalo TV la pasé increíble, es un programa espectacular, de mucho aprendizaje y no se lo pueden perder porque va a estar presentado ahora por las Calderón”

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Baby Demoni habría quedado con muerte cerebral si sobrevivía Influencers

Baby Demoni podría haber quedado con muerte cerebral si hubiera ‘sobrevivido’, según experto

Juliana Calderón contó cómo se enteró del atentado contra Baby Demoni y su posible estado si hubiera sobrevivido.

Karen Sevillano causa revuelo en redes. Karen Sevillano

Karen Sevillano publica misterioso mensaje en redes y desata especulaciones entre sus seguidores

Karen Sevillano publicó una historia en Instagram que fue interpretada por sus seguidores como una indirecta por su tono irónico.

Nicolás Arrieta, La Liendra Nicolás Arrieta

Reviven video viral del día que Nicolás Arrieta impactó a La Liendra con una cartilla de español

Nicolás Arrieta y La Liendra se enfrentaron en un ring de boxeo, pero antes de eso se presentó una disputa que se viralizó en redes.

Lo más superlike

Anuel AA, cantante puertorriqueño, llegó tarde a su concierto en Bogotá. Anuel AA

Anuel desató varias críticas por llegar tarde a su concierto en Bogotá, ¿Qué pasó?

Anuel AA subió tarde al escenario del Movistar Arena y en redes sociales se especulan las razones de su larga demora.

La reacción de Valentina hacia Michelle en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado sorprendió con su reacción hacia Michelle en MasterChef Celebrity: “La amo”

Las románticas fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Viral

Viral: Mujer enfrenta a una mesera que tomó el número de su novio tras pagar con billetera digital

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe