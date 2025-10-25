Baby Demoni podría haber quedado con muerte cerebral si hubiera ‘sobrevivido’, según experto

La reconocida influenciadora Baby Demoni falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, según Juliana Calderón, el médico cirujano que atendió todo su procedimiento estético aseguró que, de haber sobrevivido, la joven habría quedado con muerte cerebral.

¿Cómo se enteró Juliana Calderón de la muerte de Baby Demoni?

Según relató en entrevista con el programa digital Conducta Delictiva, la forma en que se enteró de la muerte de Baby Demoni fue completamente inesperada. Horas después de haber hablado con ella para saber cómo había salido de su primer control, recibió la llamada del cirujano encargado, quien le informó que la influenciadora se habría suic1dado.

Cirujano de Baby Demoni rompe el silencio y revela su hipótesis sobre la misteriosa muerte.

Calderón confesó que La fresa más nea, mejor amigo de Baby Demoni, se había comunicado con ella antes para avisarle que la influenciadora estaba mal y pedirle que la llamara. Fue entonces cuando decidió responder un audio que la joven le había enviado horas antes, contándole que su posoperatorio había salido bien.

Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues la joven no volvió a responderle. Luego de esto, La fresa más nea le dijo: “Se la llevaron, se la llevaron para el hospital”.

Luego de estos hechos, Juliana Calderón quedó impactada por la noticia y conmovida por la situación inesperada que vivió al enterarse de la tragedia.

¿Baby Demoni habría quedado con muerte cerebral en caso de haber sobrevivido?

Así mismo, al hablar nuevamente con personas que se encontraban en el hospital, le manifestaron que la influenciadora podría quedar con muerte cerebral en caso de que lograran estabilizarla.

El estremecedor estado en que encontraron a Baby Demoni.

“Urazán ya me había dicho que ella había entrado muy mal, que, en los términos de ellos, tenía las pupilas muy mal y que probablemente podía quedar con muerte cerebral”, comentó Calderón.

Esto confirmaría la gravedad del estado de Baby Demoni y el riesgo al que se enfrentaba en caso de sobrevivir.

Hasta el momento, no se ha revelado un reporte oficial por parte de Medicina Legal que esclarezca las causas reales de su muerte, y las investigaciones no han determinado si hubo un culpable detrás de su deceso.