Westcol reveló sus intenciones de ingresar a La casa de los famosos por Karina García

Westcol sorprendió al confesar sus intenciones de ingresar a un congelado de La casa de los famosos para defender a Karina.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué dijo Westcol sobre entrar a La casa de los famosos por Karina García?
Westcol sorprende al hablar de ingresar a La casa de los famosos por Karina. (Foto Canal RCN).

El streamer colombiano Westcol quiso sorprender a Karina García con un emotivo detalle para celebrar sus cinco millones de seguidores. En el camino hacia la sorpresa, conversaron sobre varios temas, entre ellos su paso por La casa de los famosos Colombia y cómo él se sintió al ver la forma en que la trataban.

¿Qué dijo Westcol sobre el paso de Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Durante uno de sus más recientes streams por Kick que tenía como fin celebrar los cinco millones de seguidores de Karina García, el reconocido streamer colombiano sorprendió con una inesperada confesión.

Karina García
Karina García hizo transmisión con WestCol | Foto del Canal RCN.

Westcol se refirió a la reciente participación de la modelo paisa en la segunda temporada del reality de la vida en vivo para comentarle la importancia que sentía al ver los clips en redes sociales en donde la trataban mal.

Según comentó, en muchas ocasiones sintió la necesidad de ingresar a un ‘Congelado’, dinámica en la que familiares, amigos o personas cercanas a los participantes entran para darle palabras de aliento, con el fin de defenderla de todos los que la atacaban.

“Sabe qué Karina, a mi me daba mucha rabia ver cómo la trataban en esa casa… Yo estaba que llegaba como invitado especial y le metía un traque a todo el mundo. Usted sabe que yo voy, meto su soplamoco y me devuelvo, yo no copeo de eso. Yo decía: ¿Karina cómo se puede quedar callada con todo eso?”


¿Cómo reaccionó Karina García a las palabras de Westcol sobre su participación en La casa de los famosos?

Al escuchar el inesperado relato de Westcol sobre el ambiente que ella tuvo que soportar dentro de La casa de los famosos Colombia para lograr su objetivo de ganar, Karina García se mostró sorprendida y con una risa nerviosa le comentó que, aunque los ataques eran diarios, pocas veces tuvo que visitar a los psicólogos que disponen dentro del reality.

Karina García
WestCol dice que Karina García no va a salir con un 'pelagatos' | Foto del Canal RCN.

“¿Sabe qué me decía la psicóloga? A mí me decían que y no iba nada”, comentó Karina, quien además afirmó que algunos de sus compañeros solían visitar este lugar con mucha más frecuencia.

