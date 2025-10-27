Westcol reaccionó a la polémica de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

El streamer Westcol dejó un contundente mensaje a sus millones de fanáticos sobre la polémica que está protagonizando Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

¿Qué dijo Westcol sobre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

El creador de contenido realizó una transmisión en vivo y allí sus seguidores le hicieron mención a la controversia que en la que se encuentra su expareja Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada, por lo que el joven decidió ser muy claro al respecto.

"No quiero ni medio acercarme, quiero estar lejos de esa lava, eso es pura lava (...) meterse en una guer*a así es tener que salir a expresarse y eso se ve muy feo, entonces no quiero que me mencionen ni una mierd*", expresó.

Cabe destacar que, Juan David Tejada señaló que le gustaría hacer una transmisión en vivo con Westcol para hablar sobre su situación y la barranquillera, la cual el streamer no aceptaría.

Además, Westcol también criticó, al parecer, las declaraciones que ofreció 'el agropecuario', pues señaló que había visto un video de alguien, de quien no quiso mencionar, indicando que parecía que no sabía hablar, por lo que, varios internautas lo relacionaron con él.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W anunció que se va de México y explicó por qué: "Estoy cansada"

¿Cuál es la polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

La famosa expareja se encuentra en pleitos en redes sociales luego de que Juan David Tejada se molestara por declaraciones de Aida Victoria Merlano, en las que aseguró que él no responde por su hijo Emiliano ni económicamente ni como padre presente.

Ambos han sacado a la luz chats de WhatsApp de conversaciones entre ellos luego de su separación de algunas discusiones entre ellos.

Artículos relacionados Jessica Cediel Jessica Cediel se viste de luto tras lamentable pérdida

Tras sus revelaciones, varios internautas han opinado sobre el tema, algunos a favor de la influenciadora y otros de Juan David Tejada, cada uno ofreciendo sus argumentos tras lo sucedido.

Ambos detallaron que la situación escalará a términos legales debido a las contradicciones que hay entre ellos para poder llegar a un acuerdo por el bienestar del hijo que tienen en común, el cual tiene tres meses de nacido.