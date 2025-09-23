¿Westcol quiere hacerse cargo de Aída Victoria Merlano y su bebé? Esto fue lo que dijo

En medio de una de sus transmisiones en vivo, el creador de contenido Westcol, generó gran revuelo al responder a los comentarios y rumores que lo vinculan con su expareja Aída Victoria Merlano.

Y aunque aclaró que actualmente no existe contacto entre ellos, reconoció que, en caso de que se presentara la oportunidad, sí sería capaz de retomar la relación y acompañarla incluso en la etapa que atraviesa como madre primeriza.

¿Por qué su relación con Aida Victoria sigue siendo tan recordada?

Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente se convirtieron en tema de conversación en redes sociales, pues más allá de desmentir el rumor de una reconciliación inmediata, el streamer abrió la puerta a una reflexión personal sobre lo que significó para él su relación con Aída.

Supuesta foto de Aida Victoria y WestCol genera rumores de reconciliación. (Foto: Canal RCN)

La pareja que en su momento estuvo en el centro del entretenimiento digital por su espontaneidad y la forma en la que compartían su vida, sigue generando titulares a pesar de haber terminado hace ya varios meses.

Ambos gozaban de una enorme visibilidad en plataformas digitales, y su estilo generaba opiniones divididas, pero también miles de seguidores atentos a cada publicación.

¿Qué es lo que Westcol más extraña de esa etapa?

La relación terminó en el 2024, en medio de fuertes especulaciones sobre infidelidad por parte del streamer que marcó un quiebre definitivo en la relación, y desde entonces, ambos tomaron caminos distintos.

Aída por su parte encontró estabilidad junto al empresario Juan David Tejada, con quien espera un hijo, mientras que Westcol inició un noviazgo con la artista Valka, un vínculo que terminó recientemente.

Westcol explicó en varias ocasiones que con Aída experimentó una dinámica de pareja muy distinta a las que ha vivido, pues según él, la empresaria barranquillera poseía una seguridad y confianza que le permitían llevar una relación más libre, en la que no existían tantas restricciones frente a su estilo de vida.

Esa forma de comprenderlo y acompañarlo aseguró que es difícil de encontrar en alguien más, dando paso a la sensación de nostalgia entre sus seguidores, quienes no tardaron en interpretar sus palabras como una clara referencia a un anhelo de reconciliación.

¿Un posible regreso o un capítulo cerrado entre Westcol y Aída Victoria Merlano?

Aunque dejó claro que actualmente no hay un vínculo sentimental ni contacto con su expareja, sus comentarios alimentaron nuevamente la especulación entre fanáticos, y el propio Westcol reconoció que sería totalmente capaz de asumir una relación nueva junto a ella, dejando claro que de todas formas se trataba de una hipótesis y no una realidad.

Westcol generó revuelo al hablar de su ex Aida Victoria durante una transmisión en vivo. Foto Freepik

En conclusión, sus palabras muestran a un joven que, a pesar de su crecimiento en la escena digital y de los múltiples romances posteriores, sigue teniendo muy presente una relación que marcó un antes y un después muy significativo en su vida.